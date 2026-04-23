L'edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Napoli

Non solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia. L’edizione 2026 di Saporitissimo, in programma dal 24 aprile al 3 maggio a Piazza Dante, nel cuore di Napoli, promette di essere un evento imperdibile. La manifestazione, organizzata dall’associazione D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, gode del patrocinio del Comune di Napoli, dell’assessorato al Turismo, della Seconda Municipalità e del Ministero del Made in Italy.

“Durante i dieci giorni di festa, gli espositori provenienti da tutta Italia offriranno un viaggio gastronomico attraverso i sapori e le tradizioni dei territori. Dai profumi del Veneto alle specialità di Abruzzo, Umbria, Sicilia, Puglia e naturalmente la Campania. Il percorso enogastronomico sarà un vero e proprio tuffo nelle eccellenze italiane: cannoli siciliani, arancini, arrosticini, salumi e formaggi, tartufi, Mozzarella di bufala Campana, taralli, focacce. Vini selezionati e liquori tipici del Cilento sono solo alcuni dei protagonisti della kermesse” spiega l’organizzatore Luigi De Simone.

Ma non solo cibo: l’evento presenterà anche un’ampia selezione di prodotti artigianali e non: come ceramiche, gioielli, lavorazioni in alluminio, che offriranno uno spaccato autentico della tradizione italiana.

Il 28 aprile alle ore 16, Piazza Dante si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e bellezza con la presenza del Casting per partecipare alle selezioni provinciali di Miss Italia, uno degli eventi più attesi della manifestazione. Un’occasione unica per incontrare le ragazze più belle d’Italia e scoprire i segreti della loro bellezza e del loro talento.

Il calendario di Saporitissimo sarà arricchito anche da show cooking, presentazioni e appuntamenti speciali, come il taglio del nastro inaugurale il 24 aprile alle ore 18.

Il giorno 29 alle ore 15 spazio al gusto con il ristorante Pinu di San Sebastiano al Vesuvio che, in collaborazione con Cennral Funghi e il Caseificio Fontana, presenta un bun con provola, maionese al tartufo e maialino realizzato dallo Chef Salvatore Sorrentino. A seguire, alle ore 17 arriva il dolce a sorpresa di Ciro Scognamiglio di Poppella. Un’ora dopo in agenda la realizzazione di un corno portafortuna in ceramica ispirato alla maschera simbolo di Pulcinella.

Lo show cooking del Giorno 30 è a cura di Pummarola Gourmet dalle ore 17 alle 18 c’è Diomede Biondi. Prova di cosmesi made in Naples. Gli eventi di questi due giorni sono presentati da Lino D’Angiò.