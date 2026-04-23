Focus sulle novità normative al convegno dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino

Grande successo di pubblico, forte attenzione ai contenuti e alto profilo dei relatori per il convegno “Bilancio e crisi: novità e prospettive”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino tenutosi ieri nella Sala Formazione ODCEC Avellino presso il Terminal Air Campania.

L’evento ha registrato una partecipazione numerosa e qualificata, confermando il ruolo centrale dell’Ordine come punto di riferimento per l’aggiornamento professionale e il confronto sui temi più attuali della disciplina contabile e della gestione della crisi d’impresa.

Particolarmente apprezzati gli interventi dei relatori, che hanno offerto un’analisi approfondita delle recenti novità normative e operative, fornendo al contempo strumenti concreti per affrontare le nuove sfide del settore. Le relazioni dei Professori Raffaele D’Alessio e Valerio Antonelli, docenti ordinari di economia aziendale all’Università degli Studi di Salerno, del Professore Eustachio Cardinale, docente associato di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e la Dottoressa Stefania Montagna, si sono distinte per chiarezza, autorevolezza e taglio pratico, favorendo un dialogo costruttivo tra i vari professionisti presenti al convegno.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi più rilevanti per la professione, tra cui le novità in materia di bilancio, analizzate anche come possibile leva di supporto nella gestione delle situazioni di crisi. Al centro del dibattito anche il tema degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, sempre più cruciali per la prevenzione delle difficoltà aziendali e per un’efficace governance d’impresa. Ulteriori approfondimenti hanno riguardato il bilancio civilistico, esaminato nel delicato equilibrio tra continuità aziendale e gestione della crisi, con riflessioni operative utili per i professionisti chiamati a supportare le imprese in contesti complessi e in continua evoluzione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’ODCEC di Avellino nel promuovere momenti di formazione e nel sostenere la crescita professionale degli iscritti, contribuendo al rafforzamento della cultura economico-giuridica sul territorio.