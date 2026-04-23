Avellino: denunciati 2 sessantasettenni con precedenti penali

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due persone per furto in abitazione

Aggiunto da Redazione il 23 aprile 2026.
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app_1920_1280_Polizia_di_Stato_-_LogoLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato due sessantasettenni, con a carico precedenti penali, per furto in abitazione.

In particolare, nel corso di mirati servizi volti a prevenire i furti in abitazione, in questa Piazza Libertà venivano fermati due pregiudicati napolitani, entrambi di anni sessantasette, con diversi precedenti penali a carico.

L’immediata perquisizione alla loro autovettura, fermata nei pressi della piazza, consentiva di rinvenire e sequestrare numerosi arnesi utili ad aprire le porte degli appartamenti.

Nei confronti delle persone fermate, denunciate per possesso di chiavi e grimaldelli, veniva emesso un foglio di via obbligatorio con ingiunzione ad allontanarsi da Avellino e a non poter ritornare in questo capoluogo per anni due.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone denunciate sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.

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Source: www.irpinia24.it