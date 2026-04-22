Dialogo tra Confcooperative Campania e istituzioni su innovazione e identità territoriale

Confcooperative Campania, rappresentata dal presidente regionale Salvatore Scafuri, è intervenuta ai lavori di Seafood Expo Global di Barcellona. Alla kermesse, l’Organizzazione ha avuto modo di confrontarsi con l’Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha garantito massimo supporto al comparto ittico, per tutelare qualità, identità territoriale e competitività delle produzioni. Confcooperative Campania, rappresentata dal presidente regionale Salvatore Scafuri, è intervenuta ai lavori di Seafood Expo Global di Barcellona. Alla kermesse, l’Organizzazione ha avuto modo di confrontarsi con l’Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha garantito massimo supporto al comparto ittico, per tutelare qualità, identità territoriale e competitività delle produzioni.

“Siamo fiduciosi per il clima di dialogo con le istituzioni regionali. Il confronto con l’Assessore Zabatta si è concentrato sulla promozione della pesca sostenibile in Campania, la valorizzazione delle filiere locali e la necessità di innovazione, certificazioni e comunicazione per migliorare qualità del prodotto e condizioni dei pescatori. Temi come la tutela dell’ecosistema marino, il ricambio generazionale non sono stati secondari e sono un focus che anche le nostre imprese hanno a cuore. Siamo convinti anche dell’importanza di mantenere tradizioni e ricette, perché la promozione della pesca passa anche attraverso eventi e collaborazioni culinarie per aumentare visibilità e utilizzo” afferma Scafuri.