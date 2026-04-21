L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Si terrà domani, mercoledì 22 aprile, presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Scampia, la cerimonia ufficiale di consegna del Premio “Francesco Del Giudice”. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nasce per valorizzare e diffondere le migliori esperienze di innovazione sviluppate all’interno del Corpo Nazionale.

Il Premio è intitolato all’ingegner Francesco Del Giudice, figura storica della sicurezza antincendio italiana che nel XIX secolo, come Direttore della Compagnia dei Pompieri di Napoli, introdusse innovazioni d’avanguardia come i primi sistemi di allarme elettrico. “Il premio intitolato a Del Giudice riconosce il valore delle innovazioni e le best practice create dal personale ogni giorno e che hanno rappresentato e rappresentano un sistema di sicurezza che si aggiorna ai bisogni del tempo, così come avvenne con le innovazioni portate dall’ing. Del Giudice,” ha dichiarato il Sottosegretario all’Interno On. Emanuele Prisco, che terrà l’intervento conclusivo della manifestazione.

“L’innovazione non è solo tecnologia, ma cultura del cambiamento; è lo strumento strategico per affrontare sfide complesse con strumenti e pratiche sempre all’altezza dei tempi e dei cambiamenti. Un approccio mentale a ‘creare il cambiamento’ che ha consentito al Corpo di aggiudicarsi anche recentemente, insieme ad ENEA, la progettazione europea RescEU CBRN sulla difesa civile. Innovazioni non presenti spesso in commercio su cui il Governo Meloni sta molto investendo per dotare questo Corpo straordinario delle migliori tecnologie operative“.

La cerimonia di domani, condotta da Nunzia De Girolamo, si inserisce nella cornice della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione istituita dalle Nazioni Unite. Già nella giornata odierna, 21 aprile, i Vigili del Fuoco sono presenti a Scampia con uno stand dedicato agli studenti, dove vengono esposte tecnologie avanzate come droni e visori impiegati nelle attività operative.

Durante l’evento verranno premiati cinque progetti vincitori, selezionati tra le oltre 30 proposte inviate da tutte le strutture del Corpo (Direzioni centrali, regionali e Comandi provinciali), afferenti a diverse aree tematiche: Emergenza e soccorso tecnico urgente, Prevenzione e sicurezza tecnica, Difesa civile, Formazione e Attività istituzionali. I vincitori, oltre al premio, saranno iscritti nell’Albo d’onore del Premio.

Alla manifestazione parteciperanno, tra gli altri, il Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, oltre al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti, e al Capo del Corpo Nazionale, Eros Mannino.