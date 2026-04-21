Dal 22 aprile al 7 maggio variazioni per Alta Velocità, InterCity e Regionali con bus sostitutivi e cambi di percorso

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026 per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli – Salerno (via Monte del Vesuvio) sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza e del Regionale di Trenitalia.

In particolare:

alcuni treni Alta Velocità della relazione Reggio di Calabria – Salerno – Milano C.le/ Torino Porta Nuova e InterCity della relazione Reggio di Calabria C.le/Battipaglia – Roma Termini subiscono variazioni di orario anche con anticipi in partenza e aumento dei tempi di percorrenza;

alcuni treni del Regionale della relazione Napoli Centrale – Battipaglia – Sapri / Paola/ Cosenza seguono il percorso Napoli-Salerno (via Storica) con variazioni di orario e fermate. Attivo servizio bus tra le stazioni di Salerno e Napoli Centrale in sostituzione del treno R 5346; alcuni treni della relazione Caserta – Salerno subiscono variazioni di orario, cancellazioni parziali. Attivo servizio con bus tra Salerno e Sarno/Cancello.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.