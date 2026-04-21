Al via l’iter per un’area pubblica attrezzata per i cani, tra benessere e convivenza urbana

Con la Delibera di Giunta n. 41 del 15 aprile 2026, il Comune di Atrani ha avviato il percorso amministrativo finalizzato all’individuazione e alla futura realizzazione di un’area pubblica dedicata allo sgambamento dei cani. Con questo atto, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Michele Siravo, ha dato indirizzo all’Area Tecnica di predisporre un Documento di Indirizzo alla Progettazione, necessario per definire le caratteristiche dell’intervento e individuare lo spazio più idoneo sul territorio comunale.

La scelta nasce dalla consapevolezza che il rapporto tra persone e animali d’affezione rappresenti oggi una dimensione importante della vita quotidiana di molte famiglie. In particolare, i cani da compagnia svolgono spesso anche una funzione sociale significativa, soprattutto accanto alle persone anziane, ai bambini e a chi vive da solo.

Oltre a promuovere il benessere animale, offrendo uno spazio sicuro e dedicato in cui i cani possano muoversi liberamente e socializzare, l’Amministrazione intende contribuire ad una più serena convivenza urbana, attraverso una migliore organizzazione degli spazi pubblici e ad una maggiore tutela del decoro cittadino. La delibera richiama infatti il valore delle aree di sgambamento come spazi regolamentati, recintati e dedicati esclusivamente ai cani, pensati per favorire attività fisica, socializzazione e prevenzione di situazioni di stress o disagio comportamentale.

Il mandato affidato agli uffici tecnici prevede l’individuazione di un’area comunale compatibile con il tessuto urbano, la definizione delle caratteristiche generali dell’allestimento – tra cui recinzioni, attrezzature utili per i fruitori, cestini, sedute e cartellonistica informativa – nonché una stima sommaria dei costi di realizzazione e delle future esigenze manutentive. Tale attività sarà anche propedeutica alla partecipazione del Comune ad eventuali avvisi pubblici e bandi di finanziamento.

Con questo indirizzo, l’Amministrazione conferma la propria attenzione verso la qualità della vita, il rispetto degli animali, il decoro degli spazi pubblici e le esigenze concrete della comunità, promuovendo una visione di paese sempre più attenta al benessere, alla convivenza e alla socialità.

“L’idea alla base di questo progetto è creare qualcosa di più di un semplice spazio recintato dove far correre i nostri amici a quattro zampe”, dichiara il Sindaco di Atrani, Michele Siravo. ”I cittadini che accolgono un cane in famiglia sono in costante aumento ed era fondamentale dare una risposta concreta alle loro esigenze, offrendo una zona verde dove gli animali possano correre liberamente senza rappresentare un pericolo o un disturbo per gli altri. Vogliamo che la futura area diventi un vero e proprio luogo di aggregazione sociale e di incontro, contribuendo al tempo stesso al mantenimento del decoro e della pulizia dei nostri spazi urbani.”