Ordinanza fino al 26 giugno: stop alle auto presso la scuola negli orari di ingresso e uscita

Con ordinanza n. 213/2026, firmata dal Sub Commissario Onofrio Vito Padovano, viene disposta la prosecuzione della sperimentazione relativa alle limitazioni della circolazione veicolare nell’area adiacente al plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Perna-Alighieri (plesso “Regina Margherita – Leonardo da Vinci”) fino al 26 giugno 2026.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle azioni volte a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana, alla luce degli esiti positivi emersi sia dal tavolo tecnico di monitoraggio del 31 marzo 2026, tenutosi presso l’Urban Center del Comune, sia dagli incontri con stakeholder e rappresentanti delle categorie dei commercianti.

La misura prevede l’estensione delle limitazioni già in vigore nei giorni di mercoledì e venerdì, nelle fasce orarie dalle ore 07:45 alle ore 09:00 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

Le giornate interessate sono: 22, 24, 29 aprile 2026; 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 maggio 2026; 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 giugno 2026.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire l’incolumità degli alunni e la sicurezza della circolazione nelle aree di via Partenio, piazza Garibaldi e via Chiesa Conservatorio durante gli orari di ingresso e uscita da scuola.

La chiusura al traffico veicolare in prossimità dei plessi scolastici, oltre a favorire un accesso ordinato e sicuro degli studenti, contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti, con benefici concreti per l’ambiente e la qualità dell’aria. L’iniziativa rappresenta inoltre un’importante occasione di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della mobilità sostenibile.