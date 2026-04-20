Venticano (AV): 47ma Fiera Campionaria

Tutto pronto per la 47ma Fiera Campionaria, la vetrina interregionale dell’agricoltura, dell’enogastronomia e dei servizi. Appuntamento al Quartiere fieristico di Venticano, dal 23 al 26 aprile insieme alle proposte di oltre 200 espositori da tutto il Paese in rappresentanza dell’intera filiera, saloni tematici, decine di eventi su sicurezza, olio, enogastronomia, ambiente, turismo e tendenze del settore.

Marcata la presenza di espositori di altre regioni con il 40% provenienti dalla Puglia, dalla Basilicata, dalla Calabria, dal Lazio e dal Molise che fanno della Fiera venticanese l’evento agrifood più importante delle aree interne del Mezzogiorno.

Mercoledì 23, a partire dalle ore 9,30, la cerimonia di inaugurazione in Piazza Monumento ai Caduti con la tradizionale deposizione della corona di alloro al Monumento dei Caduti sotto lo sguardo di tutti i Sindaci irpini e sanniti, invitati per l’occasione dall’Amministrazione comunale del dott. Arturo Caprio. A seguire il taglio del nastro presso il Quartiere Fieristico dove, grazie all’attenta regia del Presidente della Pro Loco Venticanese dott. Daniel Panella, tutto è pronto per accogliere autorità, ospiti di eccellenza e visitatori.