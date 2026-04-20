Continuano le tappe della prevenzione in rosa con l’Amos Partenio e il Dott. Iannace

Sulla scia dell’iniziativa “Il bene fa bene”, tenutasi nei giorni scorsi al Circolo della Stampa di Avellino per presentare gli eventi firmati The Power of Pink, continuano le tappe della prevenzione in rosa con l’Amos Partenio e il dottor Carlo Iannace.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, gli ambulatori per le visite gratuite sono stai allestiti nel plesso della scuola primaria “Rosa Finelli” di Sirignano. Diversi gli specialisti che hanno effettuato controlli gratuiti. Oltre le visite senologiche eseguite dal senologo Carlo Iannace e le ecografie mammarie dall’ecografista Michele Capozzi, hanno partecipato il chirurgo vascolare Federico Flora, il podologo Raffaele De Masi, l’osteopata Walter Iannaccone e l’audioprotesista Nicola Aquilone.

Si ringraziano, pertanto, come sempre i medici per il loro prezioso operato sul territorio, l’amministrazione comunale di Sirignano per il patrocinio all’iniziativa, la dirigente scolastica Luigia Conte e i collaboratori scolastici per l’accoglienza e l’ospitalità. Un grazie speciale alle volontarie che dedicano tempo e sorrisi alla prevenzione in rosa e a tutti coloro che hanno aderito agli ambulatori, confermando l’importanza della sensibilizzazione alla prevenzione oncologica.

In attesa dei due appuntamenti speciali firmati The Power of Pink, quello del 31 maggio a Pietrelcina, dove torna Una Luce per la Vita, la suggestiva fiaccolata per i malati oncologici sulle orme di San Pio e quello del 20 settembre quando andrà in scena la XII edizione della Camminata Rosa, l’inno alla vita che sensibilizza alla prevenzione oncologica, l’Amos Partenio invita a seguire e a prenotarsi alle tappe dedicate alla prevenzione sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Perché la prevenzione è vita.