Taglio del nastro del percorso inclusivo per persone con disabilità a Monteforte (AV)

Si concluderà con il taglio del nastro del “percorso inclusivo per persone con disabilità”, all’interno della villa comunale di Monteforte Irpino, il progetto “Attività educative per un turismo ecosostenibile – Fondo finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale, ai sensi della L.R. 28/2018 – (D.G.R. 222 del 19.04.2023)” realizzato, nel corso di questi mesi, dall’ente regionale Parco del Partenio presieduto da Francesco Iovino.

Martedì 21 aprile, alle ore 11, ci sarà l’integrazione di attrezzature inclusive nel piccolo parco collocato alle spalle del Municipio di Monteforte, allo scopo di facilitare ulteriormente la fruizione dell’area alle persone con disabilità, offrendo loro la possibilità di trascorrere una giornata all’aperto muovendosi senza difficoltà in un ambiente sicuro e di poter usufruire di attrezzature inclusive. La fruizione sarà quindi garantita a soggetti con diverse tipologie di disabilità: soggetti con disabilità motorie, ciechi ed ipovedenti.

La giornata del 21 aprile, che vedrà anche la partecipazione dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, Andrea Morniroli e che è stata patrocinata dal Comune di Monteforte Irpino, si aprirà alle 9.00 presso l’Istituto Comprensivo “Aurigemma”. Il progetto “Attività Educative per un turismo ecosostenibile” ha avuto lo scopo, infatti, di avvicinare e sensibilizzare le nuove generazioni verso il territorio e l’ambiente, con incontri formativi all’interno di alcune scuole della zona con percorsi didattici, realizzazione di quiz e laboratori interattivi, focus sulla flora e la fauna del parco del Partenio, gli alberi monumentali, le sorgenti d’acqua, il ruolo delle foreste in condizioni di climate change.

Saranno presenti all’incontro formativo presso l’Istituto “Aurigemma” di Monteforte Irpino la Dirigente Scolastica Filomena Colella, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Fiorella Pagliuca, l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Monteforte Francesca De Santis, il Presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino, Luigi Iozzoli dell’Organo Tecnico Scientifico del Parco e Francesca Fusco, progettista “Sentinelle del Parco”. Conclusioni affidate all’Assessore Morniroli che presenzierà anche al taglio del nastro del percorso inclusivo insieme al presidente del Parco e al sindaco di Monteforte, Fabio Siricio. Prevista l’esibizione del gruppo musicale “I Sognatori” del Centro di Cultura e Volontariato “Enzo Aprea”.