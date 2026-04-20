Bruxelles: l’UE rilancia la soluzione a due Stati

Kallas ospita l'Alleanza Globale per definire i passi concreti verso una pace duratura

Oggi, a Bruxelles, l’Alta rappresentante/vicepresidente Kaja Kallas ospiterà la nona riunione dell’Alleanza globale per l’attuazione della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, insieme al vice primo ministro belga e ministro degli Esteri Maxime Prévot. L’incontro rappresenta un’importante occasione per l’Unione europea per ribadire il proprio impegno a favore di una pace giusta e duratura, fondata sulla prospettiva dei due Stati.

Nel pomeriggio, l’Alta rappresentante/vicepresidente Kallas e la Commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica prenderanno parte al segmento ministeriale della riunione del comitato di collegamento ad hoc, dedicato alla risposta collettiva alle esigenze di assistenza del popolo palestinese e a un più ampio sostegno alla costruzione dello Stato.

In questa sede, illustreranno il contributo dell’UE all’Autorità palestinese, all’attuazione della risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al piano di pace per Gaza, attraverso misure di ripresa rapida. Forniranno inoltre un aggiornamento sul sostegno europeo alle riforme dell’Autorità palestinese. Le due rappresentanti insisteranno sulla necessità di garantire l’accesso a Gaza e ribadiranno la disponibilità dell’UE ad agire senza indugio per la sua ripresa, assicurando al contempo riforme strutturali di lungo periodo. La riunione sarà presieduta dalla Norvegia e copatrocinata dall’UE e dagli Stati Uniti.

L’Unione europea si conferma il principale donatore internazionale a favore del popolo palestinese. È attualmente in corso di attuazione un programma pluriennale da 1,6 miliardi di € per il periodo 2025-2027, che prevede assistenza finanziaria diretta all’Autorità palestinese, sostegno al suo programma di riforme e interventi per la ripresa socioeconomica. Parallelamente, attraverso il gruppo dei donatori per la Palestina, l’UE sta facilitando il coordinamento tra i partner internazionali a sostegno delle riforme dell’Autorità palestinese. Il gruppo si è riunito per la prima volta nel novembre 2025.