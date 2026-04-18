Sopralluogo con Sport e Salute: entro maggio campo coperto e padel, struttura moderna e fruibile tutto l’anno

Una corsa contro il tempo, una scommessa a cui pochi credevano e che, invece, ha ottenuto il plauso dello staff tecnico di Sport e Salute, la società che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia.

A Summonte, prosegue il percorso di riqualificazione degli impianti sportivi di Via Borgonuovo. Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza dello staff di Sport e Salute, del sindaco Ivo Capone e del direttore dei lavori, Margherita Saccardo, per verificare lo stato di avanzamento di un intervento che era stato finanziato anni fa con 575mila euro.

Si tratta di un progetto ereditato dal passato che l’attuale amministrazione ha recuperato e rimodulato, imprimendo una svolta concreta verso la sua realizzazione.

“Abbiamo recuperato un progetto che per come era stato concepito non era realizzabile e non avrebbe avuto una fruizione per tutto l’anno, considerato che non avrebbero avuto una copertura a differenza di come li abbiamo immaginati ora” evidenzia il primo cittadino di Summonte.

La scelta progettuale è stata chiara: concentrare le risorse disponibili su interventi mirati e di qualità, capaci di garantire una piena fruibilità degli spazi. In quest’ottica, il nuovo progetto ha puntato sulla realizzazione di due strutture principali.

La prima è un campo polivalente coperto, realizzato nell’area dell’ex pista di pattinaggio, pensato per ospitare diverse discipline – calcetto, tennis e pallavolo – e utilizzabile durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni climatiche.

A questo si affiancherà un campo da padel scoperto, disciplina in forte espansione e sempre più richiesta anche a livello locale.

I precedenti impianti erano stati realizzati nel 2001, su idea progettuale proprio dell’attuale direttore dei lavori Saccardo. L’intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e nella promozione dello sport come leva di crescita sociale e territoriale.

L’obiettivo è quello di restituire alla comunità uno spazio moderno e funzionale, capace di integrare sport, tempo libero e momenti di aggregazione, con un’attenzione particolare alle esigenze dei giovani.

I lavori sono ormai in fase avanzata e si prevede il completamento entro la fine del mese di maggio.

“Abbiamo portato il progetto su un piano concreto – dichiara il sindaco Ivo Capone – scegliendo di investire in strutture realmente funzionali tutto l’anno. Forse si è perso qualche mese per trovare la giusta soluzione, ma oggi possiamo dire di aver fatto una scelta responsabile: meno interventi, ma di maggiore qualità. Dotiamo Summonte di un campo polivalente coperto, utilizzabile 365 giorni, e di un campo da padel che risponde alle nuove esigenze sportive, oltre alla riqualificazione di un altro campo da tennis che resterà scoperto. È un’opportunità importante soprattutto per i nostri giovani e per l’intera comunità.”

Soddisfazione anche da parte del direttore dei lavori, Margherita Saccardo: “In un mese siamo riusciti a realizzare ciò che non si era riusciti a fare in quattro anni – osserva -. Entro maggio dovremmo farcela. I tecnici di Sport e salute hanno fornito parere positivo, hanno visto come si sta lavorando. Da un punto di vista personale, oltre che professionale, ci tengo che si possa raggiungere presto l’obiettivo. Abbiamo puntato su soluzioni tecnicamente solide e su impianti versatili, in grado di garantire continuità di utilizzo e sostenibilità nel tempo. Insomma, ci avviciniamo alla conclusione dei lavori con risultati concreti e di qualità.”