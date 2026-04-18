Donazione organi, sensibilizzazione in Irpinia

Asl Avellino rilancia la campagna “Dai voce al tuo sì” per la donazione di organi sul territorio

Un solo donatore può salvare fino a sette vite e migliorare le condizioni di salute di molte persone. In occasione della Giornata Nazionale per la donazione degli organi e tessuti, l’Asl Avellino aderisce alla campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute “Dai voce al tuo sì” e rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura del dono, sottolineandone il valore civile e solidale che permette, ogni anno, di salvare migliaia di vite.

Per abbattere pregiudizi e trasformare l’incertezza in una scelta consapevole, l’Azienda ha potenziato i propri canali di informazione e sensibilizzazione:

⁃ Presso i sei Distretti Sanitari della provincia (Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi) è possibile ricevere supporto dedicato e sottoscrivere la dichiarazione di volontà attraverso gli infopoint

⁃ Oltre ai punti fissi, l’Asl promuove il consenso alla donazione attraverso i Camper della Salute, che attraversano il territorio irpino

Esprimere la propria volontà garantisce il rispetto delle proprie decisioni e solleva i familiari dalla responsabilità di dover decidere in momenti di profondo dolore, permettendo ai centri trapianti di agire con la necessaria tempestività.

Oltre alle postazioni distrettuali e ai camper itineranti, i cittadini possono dichiarare la propria volontà attraverso:

Ufficio Anagrafe: al momento del rilascio o rinnovo della Carta d’Identità.

AIDO: iscrivendosi all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

Tesserino Blu: compilando e portando con sé il tesserino del Ministero della Salute.

Dichiarazione autografa: scrivendo di proprio pugno la volontà (completa di dati anagrafici, data e firma) da conservare tra i propri documenti personali.

L’Asl Avellino invita tutti i cittadini ad informarsi presso i distretti sanitari o le aree di sosta dei Camper della Salute e a scegliere di donare, perché una scelta consapevole è il modo più alto per celebrare la vita.

Informarsi è il primo passo per compiere un gesto di altissimo valore civile e solidale e promuovere la cultura del dono.