Donazione organi, sensibilizzazione in Irpinia

Asl Avellino rilancia la campagna “Dai voce al tuo sì” per la donazione di organi sul territorio

Aggiunto da Redazione il 18 aprile 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

Giornata Donazione OrganiUn solo donatore può salvare fino a sette vite e migliorare le condizioni di salute di molte persone. In occasione della Giornata Nazionale per la donazione degli organi e tessuti, l’Asl Avellino aderisce alla campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute “Dai voce al tuo sì” e rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura del dono, sottolineandone il valore civile e solidale che permette, ogni anno, di salvare migliaia di vite.

Per abbattere pregiudizi e trasformare l’incertezza in una scelta consapevole, l’Azienda ha potenziato i propri canali di informazione e sensibilizzazione:

⁃ Presso i sei Distretti Sanitari della provincia (Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi) è possibile ricevere supporto dedicato e sottoscrivere la dichiarazione di volontà attraverso gli infopoint 

⁃ Oltre ai punti fissi, l’Asl promuove il consenso alla donazione attraverso i Camper della Salute, che attraversano il territorio irpino

Esprimere la propria volontà garantisce il rispetto delle proprie decisioni e solleva i familiari dalla responsabilità di dover decidere in momenti di profondo dolore, permettendo ai centri trapianti di agire con la necessaria tempestività.

Oltre alle postazioni distrettuali e ai camper itineranti, i cittadini possono dichiarare la propria volontà attraverso:

Ufficio Anagrafe: al momento del rilascio o rinnovo della Carta d’Identità.

AIDO: iscrivendosi all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule.

Tesserino Blu: compilando e portando con sé il tesserino del Ministero della Salute.

Dichiarazione autografa: scrivendo di proprio pugno la volontà (completa di dati anagrafici, data e firma) da conservare tra i propri documenti personali.

L’Asl Avellino invita tutti i cittadini ad informarsi presso i distretti sanitari o le aree di sosta dei Camper della Salute e a scegliere di donare, perché una scelta consapevole è il modo più alto per celebrare la vita.

Informarsi è il primo passo per compiere un gesto di altissimo valore civile e solidale e promuovere la cultura del dono.

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Source: www.irpinia24.it