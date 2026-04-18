Il 1° maggio al Palazzo Reale di Napoli la consegna delle Stelle al Merito a lavoratori della provincia irpina

Il 1^ maggio p.v. , con una cerimonia che si terrà al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, verranno consegnate le Stelle al Merito del lavoro a n. 8 nuovi insigniti residenti in Provincia di Avellino.

L’onorificenza, istituita con Regio Decreto 30/12/1923 n. 3167, è concessa dal Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di “Maestro del lavoro” ed è stata assegnata a: Marcello BUCCATO (Mercogliano) della Denso Thermal Systems S.p.A.; Michele CICCONE (Teora) della Castellano Infissi S.p.A.; Giuseppe DEL REGNO (Montoro) della Torello Trasporti S.r.l.; Claudio FEDELE (Atripalda) della Denso Thermal Systems S.p.A.; Carlo MARTINO (San Mango sul Calore) della e-distribuzione S.p.A.; Mirella ROCA (Montefredane) della Lavanderia Americana S.r.l.: Pasquale SARNO (Manocalzati) della Antonio Capaldo S.p.A. ; Giuseppe VENEROSO (Avellino) di Poste Italiane S.p.A.

Gli insigniti verranno accompagnati dai Sindaci dei Comuni di residenza e dai propri Datori di lavoro e verranno ricevuti da una rappresentanza del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Avellino composta dal Console Emerito Teodoro Uva, dal Console Provinciale Nicola Spano, dalla Vice Console Clementina Picillo, dal Consigliere Mario Delli Colli e dal MdL Alfredo Santaniello.

Successivamente, il 16 maggio p.v., i neo insigniti verranno singolarmente presentati al Consiglio Provinciale che si terrà presso la Sede del Consolato di Via XXXIII Novembre c/o Centro Socio-Culturale Intercomunale di San Mango Sul Calore (AV).

In questa occasione verranno loro illustrate le attività sociali e di volontariato che vedono impegnati i Maestri del Lavoro in Provincia di Avellino, con particolare riferimento alla Testimonianza Formativa nella Scuola, che, nel corrente anno scolastico, si è articolata in una settantina di incontri con oltre 3.200 studenti di istituti di ogni ordine e grado su quasi tutti i temi in catalogo quali Orientamento in uscita, Competenze trasversali, Cultura della sicurezza, Etica e Lavoro, Le rivoluzioni industriali, Lean production, Impresa sostenibile, Energia e ambiente, Salvaguardia ambiente, Dipendenze, Disturbi Alimentazione e Nutrizione (o DCA), Educazione Finanziaria, Intelligenza Artificiale e Rischio sismico.