Costruttori da tutta Italia ad Avellino per il Consiglio nazionale, tra infrastrutture e valorizzazione del territorio

E’ in corso la tre giorni che vedrà Avellino al centro delle attività di Ance Giovani. Accolti dal presidente Silvio Sarno e dal Presidente Giovani Mirko Marsella, sono arrivati nel capoluogo irpino i rappresentati dei costruttori da tutta Italia. Nel pomeriggio presso la sede di via Palatucci c’è stata l’occasione per il Consiglio nazionale, presieduto dal presidente nazionale di Ance Giovani Edoardo Vernazza e dal presidente provinciale Mirko Marsella che ha fatto gli onori di casa: «Ringrazio tutti per essere qui, nel primo di una serie di appuntamenti che poi si svilupperanno in tutta la città» ha commentato in apertura dell’assise.

«È un piacere ed un onore essere qui, in occasione del trentennale della fondazione del gruppo» ha dichiarato Vernazza. «Non sarà solo un momento di confronto e dibattito interno, ma in questi tre giorni cercheremo di unire l’aspetto cultura con quello infrastrutturale di questa bellissima città».

Il presidente nazionale ha poi sottolineato l’importanza di un rafforzamento e rilancio logistico per la città, con uno sguardo al progetto di Ance Avellino e il collegamento alla rete ferroviaria regionale: «La difficoltà logistica è oggettiva. Ritengo che lo sviluppo sia assolutamente interconnesso con il collegamento all’alta velocità, questione che dovrà rappresentare una priorità. Soprattutto per una città come Avellino, le cui ricchezze vanno valorizzate».

Nella giornata di domani è prevista la visita, curata da Fabio Liberale, del centro storico, della Cattedrale di Santa Maria Assunta alla Cripta, alla Cripta di San Biagio e all’Ipogeo e, infine, un passaggio anche alla Dogana di Avellino.

Un’occasione di confronto nazionale per la prima volta nella nostra città e per festeggiare i 30 ANNI di ANCE GIOVANI AVELLINO.