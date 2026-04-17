Nei giorni 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio oltre 23mila posti aggiuntivi al giorno

In occasione dei ponti primaverili e il Festival del fumetto, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto in Campania.

In particolare, nei giorni 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio sono stati aggiunti 28 collegamenti, per un totale di oltre 23mila posti offerti in più al giorno, sulle linee Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno, Salerno – Napoli Campi Flegrei e sulla Linea 2 Metropolitana.

Previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour e Napoli Campi Flegrei per agevolare il flusso dei passeggeri.

I canali di acquisto sono aggiornati.