La sfida del TFA Sostegno 2026 e dei nuovi percorsi INDIRE

Di fronte alla soglia di un’aula scolastica, la domanda sorge spontanea per migliaia di aspiranti docenti: perché lo faccio? Per molti, l’insegnamento è la risposta a una vocazione profonda, il desiderio di lasciare un’impronta nella crescita delle nuove generazioni. Per altri, in un mercato del lavoro complesso, rappresenta una necessaria stabilità professionale.

L’augurio, tuttavia, è che qualunque sia la spinta iniziale, essa si trasformi nel desiderio autentico di insegnare. Entrare nel mondo del sostegno non è solo “ottenere un ruolo”, ma farsi carico della complessità e della bellezza dell’inclusione. Con l’avvio dell’XI Ciclo del TFA Sostegno e dei nuovi percorsi INDIRE, questa scelta diventa oggi un’opportunità concreta e imminente.

Il panorama scolastico italiano presenta una criticità cronica: circa il 40% delle cattedre di sostegno è attualmente coperto da personale non specializzato. Per colmare questo divario, il 2026 si prospetta come un anno di svolta.

Le tappe fondamentali previste per questa stagione sono ormai delineate. Ecco il cronoprogramma atteso per l’XI Ciclo:

Maggio – Giugno 2026: Pubblicazione del Decreto Ministeriale.

Giugno – Luglio 2026: Apertura dei bandi da parte dei singoli Atenei.

Estate 2026: Svolgimento delle prove preselettive.

Questa imponente offerta di posti rappresenta una delle “finestre” più ampie degli ultimi anni per ottenere la specializzazione, rivolgendosi sia a chi punta al TFA ordinario, sia a chi intraprende i percorsi di specializzazione INDIRE.

Per navigare questo oceano di normative e metodologie, la preparazione non può essere lasciata al caso. Tra i testi di riferimento segnaliamo l’ebook ”L’Inclusione Scolastica in Pratica: Guida Operativa ai Bisogni Educativi Speciali”, curato dal prof. Angelo Fischetti.

Non si tratta di un semplice manuale, ma di una bussola strategica pensata per la “comunità educante”: dai docenti ai Dirigenti Scolastici, fino ai tirocinanti che si apprestano ad affrontare le prove d’esame.

Perché questo testo è essenziale per i candidati 2026? Il volume trasforma la complessità del D.Lgs 66/2017 e dei recenti decreti correttivi, come il DI 153/2023, in strumenti operativi pronti all’uso. Ecco i pilastri della guida:

Progettazione Operativa: Una guida passo-passo alle 12 sezioni del nuovo PEI digitale su base ICF e alla redazione del PDP per DSA e altri bisogni educativi (ADHD, Plusdotazione, NAI).

Percorsi Verticali: Strategie specifiche per ogni grado di scuola, dalle classi ADAA (Infanzia), ADEE (primaria), ADMM (secondaria primo grado) alle ADSS (Secondaria di secondo grado), con focus su Esami di Stato e Progetto di Vita.

Didattica Avanzata: Il testo integra le neuroscienze con la pratica, trattando cooperative learning, didattica per competenze e l’innovativo paradigma dei DES (Desideri Educativi Speciali).

Gestione della Disabilità: Protocolli pratici per disabilità sensoriali e autismo, incluse le tecniche di de-escalation per le crisi emotive.

Normativa di riferimento, Governance e SIDI: Fondamentale per chi aspira al ruolo, con approfondimenti sulla normativa vigente per l’inclusione, la gestione documentale, la privacy (GDPR) e responsabilità giuridica.

In linea con le direttive europee, il manuale risponde agli standard EAA 2025 (European Accessibility Act). Il file è ottimizzato per tecnologie assistive (EPUB 3.3), garantendo una navigazione fluida anche attraverso screen reader.

Inoltre, l’opera offre un valore aggiunto dinamico: l’accesso a una cartella Google Drive con modelli di verbali, checklist e schemi-guida scaricabili. Un ecosistema di materiali che l’autore, Angelo Fischetti, si impegna ad aggiornare costantemente in base all’evoluzione normativa.

Scegliere di intraprendere il percorso del TFA Sostegno o i corsi INDIRE nel 2026 significa scegliere di essere professionisti dell’accoglienza. Utilizzare strumenti rigorosi, frutto di sintesi tra ricerca scientifica ed esperienza sul campo, permette di trasformare l’inclusione da mero adempimento burocratico a un reale successo formativo.

Che sia per passione o per una necessaria svolta lavorativa, la preparazione è il primo passo per “abitare le regole” e fare la differenza nella vita di ogni discente.

Info utili: Il volume L’Inclusione Scolastica in Pratica: Guida Operativa ai Bisogni Educativi Speciali è disponibile in anteprima gratuita su Google Play Libri al seguente link

L’Inclusione Scolastica in Pratica: Guida Operativa ai Bisogni Educativi Speciali su Google Play Libri

rappresentando ad oggi uno dei manuali più completi per affrontare la sfida dell’XI Ciclo TFA Sostegno.