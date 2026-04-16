Meetup Airbnb a Tortorella (SA)

Host e community per il rilancio dei borghi

Il borgo cilentano ospita la seconda edizione del Meetup Interregionale Airbnb “Il valore degli Host e delle community per i borghi e le aree interne”, in programma presso il Palazzo Marchesale.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Tortorella, riunisce le community di host del Sud Italia per un confronto sul ruolo dell’ospitalità diffusa e delle comunità locali nello sviluppo turistico delle aree interne. Contribuirà all’evento e al dibattito, My Fair s.r.l. benefit, impegnata nello sviluppo turistico-culturale dei borghi e nella costruzione di destinazioni esperienziali

Al centro dell’incontro, il valore strategico dell’accoglienza nei borghi come leva di sviluppo contemporaneo attraverso l’analisi di modelli, strumenti e buone pratiche. Il “caso Tortorella” sarà approfondito come esperienza concreta di destinazione, capace di integrare ospitalità diffusa, comunità residente e progettazione territoriale. Il programma prevede interventi tematici sulle prospettive del turismo nei territori interni, sulla costruzione di esperienze autentiche, affiancati da case history e momenti di confronto tra host e operatori.

L’appuntamento apre tre giornate del Festival Medievale INTRAMOENIA, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Tortorella come luogo attivo di turismo esperienziale e comunitario.