Una legge storica per il Made in Italy in Campania

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con 154 voti favorevoli e un solo contrario, il disegno di legge ”Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, un provvedimento atteso da oltre dieci anni che introduce strumenti concreti contro le frodi e la contraffazione nel settore agroalimentare.

Confartigianato Campania, in qualità di promotore del Cluster AgriFood Campania — aggregazione agroalimentare regionale riconosciuta dall’Unione Europea, che riunisce imprese, centri di ricerca, università e rappresentanze territoriali — accoglie con grande soddisfazione l’approvazione di questa norma e ne sottolinea il valore strategico per le imprese artigiane della regione.

“Questa legge era necessaria e urgente. La Campania conta 63 indicazioni geografiche riconosciute dall’Unione Europea tra prodotti agroalimentari e vitivinicoli, per un valore complessivo di 896 milioni di euro. Questo patrimonio straordinario meritava una protezione all’altezza. Da oggi le regole cambiano davvero.” — Franco Risi, Presidente di Confartigianato Campania.

Le novità più rilevanti per le imprese

La nuova legge introduce nel Codice Penale un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, con due nuovi reati — la frode alimentare e l’agropirateria — e un sistema di sanzioni più severo rispetto al passato. Vengono inoltre rafforzati la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera, il sistema dei controlli e le sanzioni amministrative per violazioni legate all’etichettatura, all’indicazione di origine e all’uso improprio delle denominazioni.

L’obiettivo è contrastare in modo più efficace il fenomeno dell’”italian sounding” — cioè la pratica di prodotti esteri che si spacciano per italiani attraverso nomi, immagini e richiami ingannevoli — e tutelare le eccellenze alimentari italiane in ogni fase della filiera, a beneficio sia degli operatori che dei consumatori.

“Nei prossimi giorni avvieremo incontri per collaborare con le associazioni di categoria al fine di garantire un’applicazione uniforme ed efficace della norma in tutta la regione.” — Franco Risi, Presidente di Confartigianato Campania.

L’appello al Governo