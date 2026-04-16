Depositate le legge sul “Smart Pass”: piattaforma unica per trasporti, cultura e turismo digitale

“È stata depositata la proposta di legge, a mia prima firma, ‘Istituzione del sistema integrato regionale di mobilità intelligente Campania Smart Pass e disposizioni per la digitalizzazione e l’interoperabilità dei servizi di trasporto pubblico locale’, che punta a innovare in modo strutturale il sistema turistico e della mobilità in Campania, attraverso una piattaforma unica regionale in grado di mettere in rete trasporti, cultura e accoglienza”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della III Commissione permanente Turismo, Elena Vignati. La proposta è stata sottoscritta anche dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta, Luca Trapanese, Salvatore Flocco e Gennaro Saiello. Con il Campania Smart Pass intendiamo costruire un’infrastruttura digitale per il turismo, capace di garantire l’accesso integrato ai servizi di trasporto pubblico, ai siti culturali e museali, alle strutture ricettive e ai servizi turistici. La piattaforma consentirà l’interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica e prenotazione, la gestione di portafogli digitali con incentivi e cashback e il monitoraggio dei flussi turistici. La proposta introduce inoltre strumenti innovativi come il dynamic pricing pubblico per l’accesso ai siti culturali, con riduzioni tariffarie fino al 30% nei periodi di bassa affluenza, con l’obiettivo di riequilibrare i flussi turistici e valorizzare i siti meno congestionati e il patrimonio diffuso del territorio”.

“Un’attenzione particolare è dedicata alle aree interne con il programma ‘Borghi Vivi’, che prevede incentivi per i turisti che soggiornano nei comuni sotto i 10mila abitanti e nelle aree interne, con rimborsi per il trasporto ferroviario regionale e ulteriori crediti digitali per chi partecipa ad attività di volontariato sociale, culturale o ambientale promosse dagli enti del Terzo Settore. Sul fronte della trasparenza – continua Vignati – la proposta istituisce il protocollo ‘Prezzo Trasparente’ e il marchio ‘Campania Trasparente’, destinato agli operatori turistici che garantiscono prezzi non superiori a quelli praticati sulle principali piattaforme online, assenza di costi nascosti e piena tracciabilità delle transazioni. È inoltre previsto un sistema di monitoraggio dei prezzi per contrastare fenomeni speculativi e l’introduzione di misure di esclusione dagli incentivi per gli operatori non conformi”.

“Lavoreremo in Commissione e con la Giunta – conclude Vignati – affinché questa proposta possa essere discussa e approvata in tempi rapidi, dotando la Campania di uno strumento moderno, efficiente e all’altezza delle nuove esigenze del sistema turistico”.