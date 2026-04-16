Quattro giorni tra mostra e incontri per dare voce alle vittime e promuovere il rispetto

Presso il Carcere Borbonico di Avellino, nei giorni 20 21 22 23 aprile 2026, è stata organizzata la prima esposizione nazionale Rivivo con te – Femminicidi di una strage senza fine dedicata al tema della violenza contro le vittime vulnerabili.

L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Rosario Livatino e da FINETICA ETS – unitamente a numerosi partners, con il patrocinio dell’ente Comune di Avellino e dall’ente Provincia di Avellino. Gli organizzatori intendono così promuovere un’importante occasione di riflessione e di confronto con rappresentanti delle istituzioni e della società civile su uno dei fenomeni più gravi e attuali della nostra società.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il giorno 20 aprile alle ore 9.00 alla presenza di autorità istituzionali e rappresentanti di associazioni attive sul territorio. L’evento conclusivo è previsto per il giorno 23 aprile dalle ore 16.00 alla presenza del Procuratore Capo presso la

Procura di Napoli Nord, Dott. Domenico Airoma, di rappresentanti delle istituzioni e della società civile.

Un’esposizione di 22 pannelli, ciascuno dedicato a una storia di donne vittime di femminicidi, di forte impatto emotivo e narrativo, consentirà di dare nuovamente voce alle vittime di violenza di genere, stimolando una presa di coscienza collettiva, favorendo una cultura basata sul rispetto, sulla tutela dei diritti fondamentali, in una prospettiva di efficace prevenzione.

Previsti convegni, dibattiti e approfondimenti con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore, associazioni antiviolenza operanti sul territorio. Il programma, in coerenza con il percorso espositivo, prevede esibizioni di artisti che aiuteranno i presenti a condividere il messaggio della Mostra. Musica e danza rafforzeranno cosi il messaggio di recupero della memoria e di speranza.

Ad integrazione del programma, il 20 aprile alle ore 16.00 é prevista la presentazione del libro Femminicidi di Bruno De Stefano e a seguire un dibattito sul tema, con la partecipazione del Presidente Emerito del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, del Dott. Giuseppe Visone, Magistrato presso la DDA Procura di Napoli, del Dott.Gianni Colucci, giornalista del “Mattino”, capo della redazione di Avellino, del Dott. Valter Brunetti, Magistrato e referente del Centro Studi Rosario Livatino Campania e di rappresentanti delle associazioni antiviolenza del territorio.

L’iniziativa è una concreta e positiva risposta della società civile – nelle espressioni più qualificate – al problema della violenza in danno delle vittime vulnerabili, dalla stessa parte, già essendosi ritrovate istituzioni, associazioni e cittadini, in un dialogo aperto e necessario.

Per informazioni: cs.livatinocampania@gmail.com