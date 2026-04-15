Tresol: Precari recuperati e assunti
Assunzione di dodici lavoratori precari presso l'azienda di Pianodardine (AV)
Le Segreterie Provinciali di Fismic e Uglm unitamente alle RSU della Tresol di Pianodardine, annunciano l’assunzione dei dodici lavoratori precari che al termine della cassa integrazione, saranno assunti direttamente a tempo indeterminato.
E’ certamente certamente una buona notizia dichiarano Zaolino, Mosca e Iacovacci. “In queste settimane abbiamo lavorato a fari spenti per ottenere questo risultato“.
Va dato atto alla Direzione Aziendale di aver mantenuto gli impegni presi in una fase complicata. Tresol è una delle aziende del territorio Irpino che merita attenzione e sostegno. Da Star-tup ad azienda affermata in Europa, nel campo della transizione Green.
L’attenzione del sindacato Irpino in questo campo deve trasformarsi in sostegno e condivisione degli obiettivi.