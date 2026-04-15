Il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato proposto dall'azienda

Con sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S.p.A., segnando un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento della società.

Dopo il voto favorevole espresso a larga maggioranza dai creditori nel dicembre 2025, l’omologa rappresenta oggi la definitiva validazione giudiziaria del piano, consentendo l’avvio della fase operativa prevista dal concordato.

Il provvedimento del Tribunale consolida il lavoro portato avanti negli ultimi mesi dalla struttura tecnica e dall’organo liquidatorio, che hanno operato con l’obiettivo di evitare il fallimento della società e garantire la continuità del servizio idrico cittadino.

Il concordato consentirà una significativa riduzione dell’esposizione debitoria, originariamente pari a circa 5,8 milioni di euro, e l’attuazione di un piano di rientro sostenibile, accompagnato dal supporto economico del Comune di Solofra e da interventi programmati di ammodernamento della rete idrica.

Si apre ora una nuova fase operativa, orientata al rispetto degli impegni assunti, al miglioramento dell’efficienza gestionale e alla realizzazione degli interventi necessari per il potenziamento della rete.

L’omologa del concordato rappresenta un passaggio determinante, ma segna l’inizio di una gestione più rigorosa, interamente focalizzata sugli obiettivi del piano.

Solofra Servizi S.p.A. conferma il proprio impegno a operare con trasparenza e attenzione verso i cittadini, garantendo un servizio sempre più efficiente e affidabile.