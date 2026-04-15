Difesa UE, 1,07 miliardi per 57 nuovi progetti
La Commissione europea investe in intelligenza artificiale, droni e ciberdifesa per rafforzare la sicurezza entro il 2030
A seguito della valutazione degli inviti a presentare proposte per il Fondo europeo per la difesa (FED) del 2025, la Commissione europea investirà 1,07 miliardi di € in 57 nuovi progetti FED. Questi investimenti sosterranno gli obiettivi delineati nella tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 e garantiranno finanziamenti essenziali alle quattro principali iniziative faro dell’UE nel settore della difesa: l’iniziativa europea di difesa antidrone, la sorveglianza del fianco orientale, lo scudo aereo europeo e lo scudo spaziale europeo.
I 57 progetti selezionati nell’ambito del FED 2025 coprono un’ampia gamma di settori critici, tra cui l’intelligenza artificiale, la ciberdifesa, i droni e i sistemi antidrone. Tali investimenti mirano a garantire che l’UE resti all’avanguardia nelle tecnologie di difesa avanzate. Nell’ambito degli inviti, 675 milioni di € sosterranno 32 iniziative di sviluppo delle capacità, mentre 332 milioni di € saranno destinati a 25 progetti di ricerca.
Un comunicato stampa è disponibile online.