L'appuntamento Arci Avellino per la vita associativa e politica del territorio

Si terrà sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino, il Congresso provinciale dell’Arci Avellino, dal titolo “Quando tutto accade veloce, impara ad essere lento”.

Un appuntamento centrale per la vita associativa e politica del territorio, che prende le mosse da una riflessione sul tempo presente: in un contesto segnato da accelerazioni continue, la lentezza viene proposta non come rinuncia o arretramento, ma come pratica consapevole di comprensione, radicamento e costruzione di organizzazione e potenza collettiva.

È da questa prospettiva che Arci Avellino intende rafforzare la propria identità, pensandosi come un vero e proprio sistema ecologico: una struttura capace di coniugare la flessibilità della rete con la solidità necessaria per durare nel tempo e costruire strategie di lungo periodo. L’obiettivo è consolidare l’Arci come uno spazio partecipativo chiaro, inclusivo e politicamente schierato.

Il Congresso segna la conclusione di un mandato quadriennale caratterizzato da una significativa crescita del Comitato provinciale, oggi punto di riferimento per il tessuto sociale irpino. Con 24 circoli attivi e una base associativa in costante espansione, Arci Avellino rappresenta una delle principali infrastrutture sociali delle aree interne campane, impegnata quotidianamente nel contrasto allo spopolamento e alla marginalità.

La presidenza uscente consegna al Congresso un’Arci più grande, più radicata e più consapevole del proprio ruolo politico e sociale: una rete diffusa, una base solida e un patrimonio di pratiche mutualistiche, culturali e politiche che costituiscono le fondamenta per il futuro.

Nel corso della giornata saranno affrontate le principali sfide del territorio: dalla gestione dei beni comuni alla transizione ecologica, dalla giustizia sociale alle nuove forme di democrazia partecipata e inclusione.

L’invito è aperto alla cittadinanza, alle realtà associative e a tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una comunità più giusta e solidale.