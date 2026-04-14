Trasporto scolastico: aperte le iscrizioni
Domande dal 14 aprile per gli studenti residenti nel Comune di Avellino
Si comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per il prossimo anno scolastico 2026/27.
Possono presentare domanda i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari di minori in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenti nel Comune di Avellino;
b) che frequenteranno, nel prossimo anno scolastico 2026/27, le Scuola dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale.
Le domande dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, compilando l’apposita modulistica (allegata alla presente comunicazione) con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti. Il presente Avviso e la modulistica necessaria sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al linkwww.comune.avellino.itnella sezione “In Evidenza” o accedendo all’area “Servizi Scolastici” alla voce “Iscrizioni – Servizio Trasporto Scolastico.
La modulistica, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata a mezzo PEC al Protocollo dell’Ente (ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it) o in alternativa a mano, sempre presso il Protocollo dell’Ente (sito al primo piano-stanza n. 23 del Palazzo di Città), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. L’oggetto della Pec dovrà contenere la dicitura “Comune di Avellino – Iscrizione al Servizio Scuolabus a.s. 2026/27”. Il richiedente che, invece, presenterà l’istanza a mano avrà cura di portare con sé una copia della domanda, sulla quale l’Ufficio Protocollo dell’Ente potrà apporre il timbro di avvenuta consegna.
INFORMAZIONI In caso di difficoltà o per ogni altra utile informazione sarà possibile contattare il seguente numero: 3357816377.