Trasporto scolastico: aperte le iscrizioni

Domande dal 14 aprile per gli studenti residenti nel Comune di Avellino

Aggiunto da Redazione il 14 aprile 2026.
Tags della Galleria Avellino, PRIMO PIANO

avellinoSi comunica che a decorrere dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per il prossimo anno scolastico 2026/27.

 Possono presentare domanda i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari di minori in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenti nel Comune di Avellino;

b) che frequenteranno, nel prossimo anno scolastico 2026/27, le Scuola dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale.

Le domande dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, compilando l’apposita modulistica (allegata alla presente comunicazione) con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti. Il presente Avviso e la modulistica necessaria sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente al linkwww.comune.avellino.itnella sezione “In Evidenza” o accedendo all’area “Servizi Scolastici” alla voce “Iscrizioni – Servizio Trasporto Scolastico.

La modulistica, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata a mezzo PEC al Protocollo dell’Ente (ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it) o in alternativa a mano, sempre presso il Protocollo dell’Ente (sito al primo piano-stanza n. 23 del Palazzo di Città), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. L’oggetto della Pec dovrà contenere la dicitura “Comune di Avellino – Iscrizione al Servizio Scuolabus a.s. 2026/27”. Il richiedente che, invece, presenterà l’istanza a mano avrà cura di portare con sé una copia della domanda, sulla quale l’Ufficio Protocollo dell’Ente potrà apporre il timbro di avvenuta consegna.

INFORMAZIONI In caso di difficoltà o per ogni altra utile informazione sarà possibile contattare il seguente numero: 3357816377.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it