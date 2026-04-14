Fisco e Scuola
Al via il concorso “Caro Sindaco…” per le scuole campane
Prende il via l’edizione 2026 di “Caro Sindaco…”, il concorso promosso dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania con l’obiettivo di stimolare nelle studentesse e negli studenti una riflessione consapevole sul valore etico e sociale della contribuzione fiscale.
L’iniziativa rientra nel progetto di educazione alla legalità fiscale “Fisco e Scuola”, che anche quest’anno si avvale della collaborazione di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il concorso – Gli istituti scolastici partecipanti sono invitati a elaborare un progetto finalizzato alla valorizzazione del proprio territorio, da indirizzare idealmente al Sindaco del Comune di appartenenza, mostrando come le risorse derivanti dal pagamento di imposte e tasse possano tradursi in interventi concreti a beneficio della collettività.
I lavori potranno essere presentati utilizzando diverse modalità espressive, tra cui fotografie, fumetti, canzoni, video, lasciando spazio alla fantasia e alla sensibilità dei giovani partecipanti.
Il bando del concorso è consultabile sul sito della Direzione Regionale della Campania.