Avellino – Nuova isola ecologica in città

Il progetto da un milione di euro punta a rafforzare la raccolta differenziata e la tutela ambientale

Aggiunto da Redazione il 14 aprile 2026.
Tags della Galleria Avellino, PRIMO PIANO

avellinoNella mattinata di lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ha effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta/Isola Ecologica della città, in via Zoccolari, presso l’ex Cecchini.

L’intervento, pari ad un milione di euro, finanziato a seguito delle proficue intese intercorse nei mesi scorsi tra il commissario Straordinario. la dott.ssa Giuliana Perrotta e il Presidente dell’Ato, dr. Vittorio D’Alessio, rientra nella programmazione finanziaria approvata dalla Regione Campania nell’ambito del Programma a favore degli impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti, finanziato con risorse FSC 2021–2027, ed è pienamente coerente con il Piano d’Ambito dell’EDA Avellino.

L’attività ha riguardato rilievi tecnici e verifiche preliminari, propedeutici alla successiva fase di progettazione dell’infrastruttura. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire una corretta pianificazione dell’opera, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze del territorio.

Il nuovo Centro di Raccolta rappresenterà un importante presidio per il miglioramento del servizio di gestione dei rifiuti, favorendo una raccolta differenziata più efficiente e contribuendo alla tutela dell’ambiente urbano.  

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Source: www.irpinia24.it