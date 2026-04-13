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L’Asl Avellino avvia una nuova fase del proprio percorso verso una completa transizione digitale con l’attivazione di tre nuovi servizi dedicati ai cittadini. Strumenti semplici e immediati che, migliorano la comunicazione, semplificano l’accesso ai percorsi di salute e rendono l’esperienza sanitaria sempre più accessibile e vicina alle persone.

I nuovi servizi di Cup Recall, messaggistica in Pronto Soccorso e comunicazione broadcast sono disponibili attraverso canali WhatsApp istituzionali certificati e rappresentano il primo tassello di un ecosistema digitale in costante evoluzione che nei prossimi mesi si arricchirà di nuove funzioni.

Dal cuore dell’Appennino meridionale agli smartphone di tutti. Da simbolo identitario di un territorio ad avatar dell’Asl Avellino. Oggi nasce Hirpo, un lupetto empatico, riconoscibile e rassicurante, pensato per accompagnare cittadini e famiglie nei percorsi di salute.

Hirpo non è solo un elemento grafico, ma una vera guida digitale che affiancherà i cittadini nell’accesso ai servizi, nella comprensione delle informazioni sanitarie e nelle campagne di prevenzione. Sarà il simbolo di un nuovo linguaggio: più umano, più immediato, più moderno e quindi, più vicino alle persone. Sarà lui a guidare tutti gli utenti della sanità irpina attraverso i tre nuovi servizi digitali

1. CUP RECALL

Confermare e rinunciare ad una prenotazione con un semplice messaggio WhatsApp.

CUP Recall è il sistema di promemoria intelligente delle prenotazioni sanitarie.

Il servizio prevede l’invio automatico di un messaggio che consente al cittadino di:

• confermare l’appuntamento

• rinunciare alla prenotazione

• segnalare un eventuale errore anagrafico (“non sono io”)

Le risposte vengono gestite dagli operatori con aggiornamento immediato delle agende, liberazione degli slot non utilizzati e bonifica delle anagrafiche, contribuendo alla riduzione delle liste d’attesa e all’ottimizzazione delle prestazioni.

2. INSIEME IN PRONTO SOCCORSO

Aggiornamenti in tempo reale per chi accompagna i propri cari.

“Insieme in Pronto Soccorso” è il servizio di messaggistica dedicato agli accompagnatori che attendono fuori dall’area di emergenza.

Il sistema consente di:

• ricevere aggiornamenti sul percorso del paziente

• essere informati sui passaggi principali del Pronto Soccorso

• ridurre ansia e incertezza per familiari e accompagnatori

• migliorare la gestione delle attese

Il servizio viene attivato – su autorizzazione del paziente e previo consenso dell’accompagnatore – ed è integrato con i sistemi informativi del Pronto Soccorso, con notifiche automatiche, verificate, sicure.

3. COMUNICAZIONE BROADCAST

Comunicazioni mirate e tempestive alla popolazione.

Il terzo servizio attivo è la comunicazione broadcast, uno strumento di messaggistica diretta tra Asl e cittadini.

La piattaforma consentirà di:

• inviare comunicazioni mirate a specifici target

• informare su campagne di screening e prevenzione

• comunicare nuovi servizi e iniziative

• diffondere aggiornamenti urgenti e istituzionali

Un sistema che rafforza la comunicazione pubblica e rende le informazioni sanitarie più accessibili e tempestive.

Nel percorso di evoluzione digitale rientra anche l’assistente virtuale dell’Asl Avellino, attualmente in versione beta e presto disponibile su WhatsApp.

Il nuovo strumento permetterà ai cittadini di:

• ottenere informazioni

• essere guidati nell’accesso ai servizi sanitari

• ricevere risposte rapide e personalizzate

• orientarsi facilmente nel sistema sanitario locale

L’assistente rappresenta un ulteriore passo verso una sanità sempre disponibile, semplice e vicina ai bisogni delle persone.

Prosegue il percorso di integrazione ospedale–territorio dell’Asl Avellino con l’introduzione della Cartella Clinica Territoriale. Il nuovo strumento sarà attivato attraverso l’aggiunta del modulo specifico territoriale alla suite eCare, già in uso all’interno dell’Azienda Sanitaria.

In questo modo la cartella clinica territoriale si affiancherà a quella ospedaliera già in esercizio nei plessi e nei presidi ospedalieri, consentendo di avere a portata di mano, all’interno di un’unica applicazione, tutti gli episodi assistenziali del paziente, sia ambulatoriali sia di ricovero.

Grazie alla Cartella Clinica Territoriale sarà inoltre possibile gestire i PDTA in modo integrato, coinvolgendo medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e medici ospedalieri connessi in un sistema unico, favorendo continuità assistenziale, condivisione delle informazioni cliniche e presa in carico coordinata del paziente.

Una ulteriore declinazione di Hirpo è rappresentata dall’albo illustrato dedicato ai più piccoli, pensato per accompagnare bambini e famiglie nei percorsi sanitari e promuovere la cultura della prevenzione attraverso il linguaggio narrativo e visivo.

Con l’attivazione dei tre nuovi servizi e con le evoluzioni già in programma, l’Asl Avellino rafforza il proprio percorso di innovazione tecnologica e di centralità del cittadino.

Una sanità pubblica che evolve, che semplifica l’accesso ai servizi e che utilizza il digitale per migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.

Il futuro è oggi ed è più accessibile, più vicino, più digitale.