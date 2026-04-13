Laboratori gratuiti e incontri sull’economia circolare per sensibilizzare i più piccoli all’ambiente

Promuovere la cultura del riciclo e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’economia circolare: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “La carta che rinasce”, in programma il 15 e il 16 aprile presso il Museo M.I.R.A., in Via Antonio De Curtis, a Mercogliano. L’evento organizzato da Legambiente Avellino – Alveare si inserisce nel calendario nazionale della Paper Week ideata dal consorzio Comieco, punto di riferimento in Italia per il recupero e il riciclo di imballaggi cellulosici.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, coinvolti in laboratori gratuiti pensati per avvicinarli in modo creativo e concreto al mondo della carta e del suo riciclo. Gli incontri si terranno alle ore 16 nelle giornate del 15 e 16 aprile e prevedono attività pratiche, momenti di scoperta e sperimentazione. La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria, considerando il numero limitato di posti disponibili.

Il programma prevede:

15 aprile, ore 16:00, un laboratorio introduttivo, “Alla scoperta della carta”, per conoscere l’origine della carta, i materiali e il ciclo produttivo;

16 aprile, ore 16:00, un’attività creativa, “C…come carta”, dedicata al riuso e alla trasformazione della carta in nuovi oggetti.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per trasmettere ai più piccoli valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente, la riduzione degli sprechi e l’importanza della raccolta differenziata. Attraverso il gioco e la manualità, i bambini potranno comprendere come un materiale semplice e quotidiano possa “rinascere” se correttamente raccolto e riciclato.

Oltre ai laboratori, il 16 aprile alle ore 18:00 si terrà una tavola rotonda con ospiti e rappresentanti del territorio, a partire dai sindaci dei comuni del Parco regionale del Partenio. Ospite d’eccezione di questo confronto sul valore del riciclo della carta e sulle sfide legate alla sostenibilità ambientale, la vicepresidente di Comieco, Carlotta De Juliis.

Con “La carta che rinasce”, Legambiente Avellino -Alveare e Comieco rinnovano il loro impegno nella diffusione di buone pratiche ambientali, puntando sull’educazione delle nuove generazioni come leva indispensabile per costruire un futuro più sostenibile.

Link prenotazione: https://forms.gle/CqrsSn2JfFA5n21S7 .