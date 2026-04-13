Incontro su criticità, opportunità e innovazione nella filiera vitivinicola regionale

Si è svolto presso la Sede Regione Campania Centro Direzionale Collina Liguorini il seminario formativo dal titolo “Sviluppo e Innovazione nella Filiera Vitivinicola”, promosso dalla Regione Campania – settore Agricoltura – in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino.

L’incontro ha rappresentato un significativo momento di confronto e approfondimento sulle principali tematiche che interessano il comparto vitivinicolo. Al centro del dibattito, le criticità del settore, le opportunità di sviluppo per la filiera, le modalità e i requisiti di accesso ai bandi regionali, nonché un focus operativo sulla nuova piattaforma digitale regionale per la gestione delle autorizzazioni di estirpo e reimpianto dei vigneti.

Numerosi gli interventi istituzionali e tecnici che hanno animato il seminario. Per la struttura regionale sono intervenute la dottoressa Addolorata Ruocco, dirigente delle Politiche Agricole UOS 2070203, e la dottoressa Flora Della Valle, dirigente della Direzione Generale Politiche Agricole UOS 2070104. Presenti anche i funzionari regionali dottori Agronomi Lorenzo Filomena, Salvatore Rignani e Antonio Ferrara.

Per l’Ordine professionale hanno partecipato il presidente Roberto Salvante e il consigliere Luca Russo, che nel corso dei lavori hanno sottolineato il ruolo strategico della figura dell’agronomo nella consulenza tecnica e nella progettazione dei piani di sviluppo e innovazione per le aziende vitivinicole.

L’obiettivo dell’incontro è di rafforzare la sinergia tra istituzioni e professionisti, promuovendo una pianificazione integrata capace di sostenere concretamente le imprese del territorio e accompagnarle nei processi di crescita e innovazione.

Nel suo intervento, il presidente Salvante ha dichiarato: “Siamo grati alla Regione e ai suoi tecnici per la continua disponibilità al dialogo e al confronto. Il dialogo e la cooperazione rappresentano sempre di più lo strumento essenziale per affrontare le criticità del nostro settore.”

Ha poi aggiunto: “Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti i miei colleghi per l’impegno e la dedizione con cui rappresentano il nostro Ordine”.

Il seminario ha confermato, dunque, l’importanza di momenti di condivisione e aggiornamento per un settore strategico come quello vitivinicolo, sempre più orientato verso innovazione, sostenibilità e competitività.