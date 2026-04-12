Scandone e sponsor uniti per Nicolò

Un gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al piccolo Nicoló, impegnato nella sua coraggiosa battaglia contro l’Atassia.

Non si tratta semplicemente di una donazione. È un abbraccio collettivo che unisce tifosi, squadra, società e sponsor in un unico grande gesto d’amore. È la dimostrazione che, quando una comunità si stringe attorno a chi ha bisogno, può diventare più forte di qualsiasi difficoltà.

La Scandone Avellino scende così in campo per una partita diversa, la più importante: quella della solidarietà. Una sfida che si gioca insieme, con il cuore, con l’obiettivo di non lasciare mai solo chi sta affrontando momenti difficili.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito acquistando il Box Pasquale e agli sponsor Magma, Polilop, Grano Armando, Donnachiara e The Rag, che con sensibilità e generosità hanno reso possibile questa iniziativa.