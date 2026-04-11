La Scandone Avellino si prepara ad accogliere al Pala Del Mauro la Tiber Roma di coach Cilli, in occasione della 28^giornata del campionato di serie B Interregionale, avversaria ostica e determinata a conquistare punti preziosi in ottica qualificazione ai play-off. Una sfida importante per entrambe le formazioni, che arriva in un momento cruciale della stagione.

La squadra capitolina si presenta ad Avellino con un roster solido ed esperto, guidato da una vera e propria bandiera come Giorgio Algeri, alla sua ventesima stagione in maglia Tiber e punto di riferimento tecnico e carismatico del gruppo. Attorno a lui ruota uno zoccolo duro composto da giocatori affidabili e profondamente legati all’ambiente come Valerio Lentini, Simone Gentile, Paolo Belmaggio, Claudio Fantauzzi, Nicolò Piazza, Francesco Romanelli e Federico Della Corte, protagonisti della crescita del club negli ultimi anni. Dal punto di vista tecnico, l’attacco della Tiber Roma si fonda principalmente su Nicolò Piazza e Nicolò Gaeta, entrambi con una media di 13 punti a partita e principali terminali offensivi della formazione. Insieme a Lentini rappresentano le bocche da fuoco più pericolose, chiamate a fare la differenza nei momenti chiave del match.

La Tiber è una squadra organizzata, fisica e ben strutturata, capace di fare della difesa e del gioco corale le proprie armi principali. Coach Cilli può contare su rotazioni ampie e su un gruppo compatto, in grado di gestire i ritmi e distribuire le responsabilità offensive.

All’andata, prima della pausa natalizia, fu una serata da dimenticare per la Scandone Avellino, uscita sconfitta con un netto 83-57 in una gara che segnò anche la fine dell’esperienza di coach Carone. Ma oggi, a distanza di oltre tre mesi, lo scenario è completamente diverso.

I biancoverdi, guidati da coach Ciro Dell’Imperio, arrivano all’appuntamento in grande fiducia, forti di una striscia positiva che ha rilanciato ambizioni e classifica. La squadra viaggia compatta e determinata, con l’obiettivo di centrare la decima vittoria consecutiva e consolidare il secondo posto, avvicinando ulteriormente la vetta occupata dalla Carver Roma, distante ora solo due punti dopo l’ultimo turno. Servirà una prestazione di grande intensità e concentrazione per superare una Tiber Roma affamata e ben organizzata, ma la Scandone vuole dare continuità al proprio momento positivo e arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento con i play-off. Palla a due al Pala Del Mauro sabato 11 aprile alle ore 20:30.