Le scuole irpine protagoniste nella fase regionale del Trofeo Scacchi Scuola

Il grande gioco della strategia sbarca in Irpinia. Il prossimo 13 e 14 aprile 2026, la città di Avellino ospiterà la Fase Regionale del Trofeo Scacchi Scuola (TSS) per le Scuole Primarie, le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Campania della Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e dall’A.S.D. AVELLINO SCACCHI, si terrà presso la Palestra della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria al viale S. Francesco.

Avellino Protagonista

La città di Avellino si presenta ai nastri di partenza con una partecipazione massiccia: ben 4 squadre per un totale di 18 tra ragazzi e ragazze. Grande attesa per la rappresentativa dell’I.C.S. “Colombo-Solimena”, Dirigente che torna in gara dopo lo straordinario quinto posto ottenuto lo scorso anno alle Finali Nazionali, e per la prima volta, quella interamente femminile dell’I.C.S. Leonardo da Vinci – Regina Margherita.

L’impegno della città non si esaurisce qui: il 14 aprile 2026 la competizione proseguirà con le categorie Allievi e Juniores. Avellino sarà presente con due squadre del Liceo Scientifico Statale “Pasquale Stanislao Mancini”, confermando la solida tradizione scacchistica degli istituti locali e al lavoro svolto sul territorio dall’A.S.D. AVELLINO SCACCHI.

L’Evento e le Categorie

Il Trofeo Scacchi Scuola è la manifestazione ufficiale riservata alle rappresentative d’Istituto di ogni ordine e grado.

Le gare del 13 aprile vedranno impegnati gli studenti in quattro categorie:

Primaria Assoluta

Primaria Femminile

Media Assoluta

Media Femminile

Le gare del 14 aprile vedranno impegnati gli studenti in quattro categorie:

Allievi Assoluta

Allievi Femminile

Juniores Assoluta

Juniores Femminile

Verso la Finale Nazionale

La competizione campana è il passaggio obbligato per accedere alla Finale Nazionale, che si terrà a Montesilvano (PE) dal 18 al 21 maggio 2026. Si qualificheranno il 30% delle Istituzioni Scolastiche partecipanti per ciascuna categoria, con un minimo garantito di 3 squadre.