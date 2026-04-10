Focus su crescita globale, Ucraina e cooperazione economica internazionale

Da lunedì a sabato della prossima settimana, Valdis Dombrovskis, Commissario per l’Economia e la produttività, l’attuazione e la semplificazione; Dubravka Šuica, Commissaria per il Mediterraneo; Jozef Síkela, Commissario per i Partenariati internazionali; Marta Kos, Commissaria per l’Allargamento; e Maria Luís Albuquerque, Commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione dei risparmi e degli investimenti, parteciperanno alle riunioni di primavera 2025 del Gruppo della Banca mondiale (WBG) e del Fondo monetario internazionale (FMI) a Washington, DC.

Il Commissario Dombrovskis prenderà parte alle riunioni di primavera dell’FMI, tenendo colloqui sulla crescita economica e sulla produttività. Parteciperà alla nona tavola rotonda ministeriale sull’Ucraina, organizzata dal Gruppo della Banca mondiale, e incontrerà Yulia Svyrydenko, Vice Primo Ministro dell’Ucraina, e Sergiy Marchenko, Ministro delle Finanze ucraino. Interverrà inoltre alle riunioni dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7 e del G20, proseguendo le discussioni sulla crescita globale e sugli squilibri economici.

La Commissaria Šuica parteciperà a una tavola rotonda sulle prospettive economiche regionali per il Medio Oriente e l’Asia centrale. Terrà inoltre incontri bilaterali con Ted Deutch, amministratore delegato dell’American Jewish Committee, Alexander De Croo e l’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), tra gli altri. Parteciperà anche a un evento dedicato alla ricostruzione di Gaza e al “Capacity Development Talk: Rafforzare la capacità di bilancio negli Stati fragili: approfondimenti dalla Siria”.

Il Commissario Síkela presenterà e promuoverà il Global Gateway quale strategia di investimento dell’UE per lo sviluppo sostenibile e partenariati reciprocamente vantaggiosi. Rappresenterà l’UE alla sessione plenaria del Comitato per lo sviluppo della Banca mondiale e terrà un discorso di apertura alla Georgetown University sull’ordine internazionale basato su regole e sul contributo del Global Gateway allo sviluppo sostenibile e alla resilienza economica. Avrà inoltre incontri bilaterali ad alto livello con istituzioni finanziarie internazionali, rappresentanti governativi e leader delle Nazioni Unite, e parteciperà a eventi collaterali dedicati alle materie prime critiche, alla salute globale e allo sviluppo delle capacità in Africa.

La Commissaria Kos discuterà del sostegno finanziario dell’UE all’Ucraina attraverso lo Strumento per l’Ucraina, anche nel corso di una riunione bilaterale con la Direttrice generale dell’FMI, Kristalina Georgieva. Incontrerà inoltre i senatori al Congresso degli Stati Uniti e terrà un discorso di apertura presso l’Atlantic Council. Prima di arrivare a Washington, interverrà a una sessione all’Università di Harvard e incontrerà gli studenti del Belfer Center.

La Commissaria Albuquerque parteciperà alle riunioni di primavera e si confronterà con le principali controparti globali, tra cui Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito; Pan Gongsheng, Governatore della Banca popolare cinese; Karin Keller-Sutter, Consigliera federale e Ministra delle Finanze svizzera; e il Governatore della Reserve Bank of India. Gli incontri verteranno sugli attuali sviluppi economici e finanziari e sulle aree di cooperazione.