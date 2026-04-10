Gli Sbandieratori di Orte in corsa nella categoria intergenerazionale, premi il 23 giugno a Bruxelles

Un totale di 279 progetti hanno preso parte alla prima edizione dei nuovi premi.

Lanciati nel 2025, i premi #BeActive EU Sport Awards si basano sulle precedenti iniziative dell’Unione europea volte a promuovere lo sport e l’inclusione.

Il loro obiettivo è riconoscere e celebrare i risultati di individui, organizzazioni sportive e portatori di interesse che hanno promosso con successo lo sport e l’attività fisica in tutta Europa.

La prima edizione dei #BeActive EU Sport Awards ha attirato 279 progetti ispiratori provenienti da tutta Europa. Una giuria di esperti ha ora selezionato 15 finalisti, in competizione in cinque categorie: Attività fisica, Inclusione, Volontariato, Rapporti tra generazioni e Pace.

Nella Categoria intergenerazionale é stato selezionato per l’Italia Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte, Italy, Fostering Legacy Across Generations (FLAG), che collega le generazioni attraverso la tradizione, il movimento e l’esperienza condivisa.

Il vincitore di ciascuna categoria riceverà 15 000 €, mentre gli altri finalisti saranno premiati con 5 000 € ciascuno. I vincitori saranno annunciati ufficialmente dalla Commissione europea il 23 giugno 2026 a Bruxelles.