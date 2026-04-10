#BeActive Awards: 279 progetti, Italia tra i finalisti

Gli Sbandieratori di Orte in corsa nella categoria intergenerazionale, premi il 23 giugno a Bruxelles

Aggiunto da Redazione il 10 aprile 2026.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

commisione europeaUn totale di 279 progetti hanno preso parte alla prima edizione dei nuovi premi.

Lanciati nel 2025, i premi #BeActive EU Sport Awards si basano sulle precedenti iniziative dell’Unione europea volte a promuovere lo sport e l’inclusione.

Il loro obiettivo è riconoscere e celebrare i risultati di individui, organizzazioni sportive e portatori di interesse che hanno promosso con successo lo sport e l’attività fisica in tutta Europa.

La prima edizione dei #BeActive EU Sport Awards ha attirato 279 progetti ispiratori provenienti da tutta Europa. Una giuria di esperti ha ora selezionato 15 finalisti, in competizione in cinque categorie: Attività fisica, Inclusione, Volontariato, Rapporti tra generazioni e Pace.

Nella Categoria intergenerazionale é stato selezionato per l’Italia Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte, Italy, Fostering Legacy Across Generations (FLAG), che collega le generazioni attraverso la tradizione, il movimento e l’esperienza condivisa.

Il vincitore di ciascuna categoria riceverà 15 000 €, mentre gli altri finalisti saranno premiati con 5 000 € ciascuno. I vincitori saranno annunciati ufficialmente dalla Commissione europea il 23 giugno 2026 a Bruxelles.

 

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Source: www.irpinia24.it