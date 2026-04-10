Asl Avellino presenta nuovi servizi digitali
Verranno illustrate le nuove soluzioni digitali per semplificare l’accesso ai servizi sanitari
Lunedì 13 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala De Sanctis dell’Asl Avellino, in via degli Imbimbo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi servizi digitali per le persone.
Nel corso dell’incontro, la Direzione generale illustrerà le nuove soluzioni digitali attivate per semplificare l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la comunicazione con i cittadini e rendere l’assistenza sempre più efficiente e vicina al territorio.