Asl Avellino presenta nuovi servizi digitali

Verranno illustrate le nuove soluzioni digitali per semplificare l’accesso ai servizi sanitari

Aggiunto da Redazione il 10 aprile 2026.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SALUTE

asl azienda sanitaria locale avellinoLunedì 13 aprile, alle ore 10:30, presso la Sala De Sanctis dell’Asl Avellino, in via degli Imbimbo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi servizi digitali per le persone.

Nel corso dell’incontro, la Direzione generale illustrerà le nuove soluzioni digitali attivate per semplificare l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la comunicazione con i cittadini e rendere l’assistenza sempre più efficiente e vicina al territorio.

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Source: www.irpinia24.it