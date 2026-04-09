UE lancia programma digitale per il Mediterraneo

Nord Africa e Medio Oriente puntano su normative digitali, cybersicurezza e competenze tecnologiche

Nell’ambito del rafforzamento dell’impegno con i partner del Mediterraneo meridionale, la Commissione europea ha avviato un programma di trasformazione digitale che abbraccia il Nord Africa e i paesi del Medio Oriente. Si tratta del primo risultato nel settore digitale nell’ambito del Patto per il Mediterraneo, lanciato alla fine del 2025.Il programma, cofinanziato dal governo tedesco, promuoverà una crescita inclusiva e sostenibile migliorando l’accesso ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese. A tal fine, sosterrà l’allineamento della regolamentazione digitale, il rafforzamento della cibersicurezza e lo sviluppo delle competenze digitali. Inoltre, aiuterà i governi del Mediterraneo meridionale a migliorare le normative digitali, consolidare i quadri giuridici e potenziare i servizi di formazione per le imprese e le PMI locali.

Il programma si concentrerà su tre componenti chiave per guidare la trasformazione digitale nella regione.In primo luogo, allineerà le normative in materia di telecomunicazioni digitali alle norme dell’UE. Rafforzerà inoltre le autorità nazionali di regolamentazione e istituirà una rete regionale per intensificare la cooperazione.In secondo luogo, il programma rafforzerà la cibersicurezza migliorando i quadri e la governance nazionali e potenziando la capacità di prevenire, rispondere e gestire le minacce informatiche.Infine, svilupperà competenze digitali regionali in linea con le norme DigComp dell’UE e istituirà nuove piattaforme e reti a sostegno dell’apprendimento continuo e dello scambio di competenze.

Dubravka Šuica, Commissaria per il Mediterraneo, ha dichiarato: “Accolgo con grande favore questo programma fondamentale nell’ambito del Patto per il Mediterraneo. Sarà un fattore chiave per una crescita inclusiva: allineare le norme digitali, rafforzare la cibersicurezza e dotare i cittadini delle competenze necessarie in tutto il Nord Africa e in Medio Oriente.Il lancio ufficiale ha avuto luogo ieri a Marrakech, in Marocco, durante la conferenza GITEX Africa, alla presenza di Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia.