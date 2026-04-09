Il viaggio dell’acqua in Irpinia diventa libro e percorso cicloturistico

È un invito a rallentare, a perdersi e a guardare il territorio con occhi diversi. Nasce così FUORIMANO, il progetto ideato da Daniele Carpenito: un percorso È un invito a rallentare, a perdersi e a guardare il territorio con occhi diversi. Nasce così FUORIMANO, il progetto ideato da Daniele Carpenito: un percorso cicloturistico ad anello nel cuore dell’Irpinia che segue il cammino dell’acqua, tra sorgenti, borghi e strade secondarie.

FUORIMANO non è una semplice traccia da seguire, ma un’esperienza da vivere. Il percorso si sviluppa lungo itinerari poco trafficati, attraversando paesaggi autentici e territori spesso lontani dai grandi flussi turistici, con l’obiettivo di promuovere un turismo lento, consapevole e sostenibile.

Accanto al percorso nasce anche una guida, un piccolo libro che racconta l’idea, il territorio e il senso del viaggio. Non solo indicazioni tecniche, ma un racconto che accompagna il cicloturista lungo il tragitto, offrendo spunti, riflessioni e punti di interesse.

«FUORIMANO è un modo diverso di attraversare un territorio», spiega l’autore. «Non si tratta solo di pedalare, ma di entrare in relazione con i luoghi, seguendo

un filo invisibile che in questo caso è l’acqua.» Il progetto si rivolge a cicloturisti, viaggiatori e appassionati di esperienze autentiche, ma anche a chi desidera riscoprire l’Irpinia in modo nuovo.