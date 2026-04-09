La Commissione europea destina 399 milioni di € per ricercatori dottori di ricerca, con scadenza il 9 settembre 2026

Oggi la Commissione europea apre il bando 2026 per borse di studio post-dottorato nell’ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), con un bilancio di 399,05 milioni di €. Queste borse sostengono i ricercatori in possesso di un dottorato di ricerca, offrendo loro l’opportunità di svolgere attività di ricerca all’estero e acquisire nuove competenze in diverse discipline e settori. I beneficiari potranno collaborare con i principali gruppi scientifici internazionali, contribuendo con ricerche all’avanguardia alla competitività dell’UE. Le candidature sono aperte da oggi e si chiuderanno il 9 settembre 2026.

Dalla sua creazione nel 1996, oltre 150.000 ricercatori hanno partecipato alle azioni Marie Skłodowska-Curie, tra cui 23 premi Nobel, a testimonianza del loro contributo duraturo all’eccellenza scientifica e alla cooperazione internazionale.

L’invito rientra negli oltre 1,25 miliardi di € stanziati per le azioni MSCA nel 2026 nell’ambito di Orizzonte Europa 2021-2027, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nella ricerca, come evidenziato nell’iniziativa “Scegli l’Europa“. Attraverso questi finanziamenti, le azioni MSCA continueranno a sostenere la ricerca mediante programmi di dottorato e post-dottorato, borse di ricerca e progetti collaborativi di ricerca e innovazione.

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Il futuro dell’Europa si basa sulla conoscenza, la scoperta e il talento. Per 30 anni, le azioni Marie Skłodowska-Curie hanno permesso ai ricercatori di spingere i confini della scienza e di trasformare le idee in progresso per la società. Oggi rinnoviamo questo impegno. Per i ricercatori di tutto il mondo, il nostro messaggio è chiaro: porta la tua ambizione, porta il tuo talento in Europa, il luogo dove innovare e prosperare.“

Sulla scia dell’eredità del programma, l’anniversario sarà celebrato per tutto il 2026 con il motto “30 anni di curiosità che cambia il mondo“, mettendo in luce i risultati e l’impatto delle MSCA sulle carriere nella ricerca. Storie, tappe fondamentali e momenti salienti sono già disponibili su una pagina web dedicata all’anniversario, insieme ai contributi della comunità MSCA, tra cui un’intervista alla prof.ssa Hélène Langevin-Joliot, nipote di Marie Skłodowska-Curie, oltre ad altre iniziative.

Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro comunicato stampa online.