La Scandone sfida il San Paolo Ostiense per allungare la striscia positiva

Sfida insidiosa all’orizzonte per la Scandone Avellino, attesa dalla trasferta sul campo del San Paolo Ostiense Roma nel match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. La gara è in programma mercoledì 8 aprile al Pala “Claudio Spano”, in un contesto che si preannuncia tutt’altro che semplice. La formazione romana occupa attualmente il decimo posto in classifica a quota 14 punti, l’ultimo utile per evitare i play out, ma il dato non deve ingannare.

Tra le mura amiche, infatti, Ostiense si trasforma, dimostrando di poter competere anche con squadre di alta classifica: emblematiche le prestazioni contro la capolista Carver, che si è imposta di un solo punto, e contro Stella Azzurra Viterbo, la cui striscia vincente è stata interrotta proprio dai laziali. Nel match d’andata Avellino si impose con autorità (112-82), ma il ritorno si presenta con ben altre difficoltà. Il gruppo guidato da coach Colella è una realtà solida, costruita su un mix equilibrato tra esperienza e giovani di prospettiva, con un’identità chiara fatta di ritmo elevato, aggressività difensiva e grande fiducia nel proprio vivaio.

Il punto di riferimento offensivo resta Federico Loi, guardia esperta e leader tecnico, affiancato da Eugenio Amanti, ala fisica e versatile, capace di incidere in più situazioni. Importante anche l’apporto di Francesco Paolini, esterno con punti nelle mani e utilizzato spesso per cambiare inerzia alla gara. Il progetto romano sta valorizzando fortemente i giovani: Vrancianu, Vettor, Terrasini, Repaci e Mugnaioli garantiscono energia, pressione sul perimetro e applicazione tattica, elementi chiave nel sistema di gioco. Da segnalare anche Tristano Cecchini, prezioso per equilibrio e intensità difensiva.

Tra i volti più attesi c’è senza dubbio Francesco Iacorossi, ex biancoverde, protagonista fino ad ora di un’importante crescita. Completano il roster giovani interessanti come Giannotti, Conti, Marchisio e Orsano, pronti a garantire intensità e impatto dalla panchina. La Scandone arriva all’appuntamento dopo la pausa pasquale con grande fiducia, forte di otto vittorie consecutive e con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso. Servirà però massima attenzione: il campo dei romani rappresenta un vero banco di prova, ricco di insidie e con un avversario capace di esaltarsi davanti al proprio pubblico.