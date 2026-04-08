Il forum dei giovani di Solofra (AV) dona centinaia di libri al centro sanitario

“I libri non sono solo fogli stampati con una copertina, sono porte d’accesso per mondi nuovi, sono fonti di cultura, di conforto, di divertimento, sono storie che tengono compagnia, tanto nei momenti felici quanto in quelli più bui. Se a casa hai un libro che non hai mai letto, se non l’hai mai finito, se non ti è piaciuto, o se ti è piaciuto talmente tanto che vorresti condividerlo con tutti, è il momento giusto per dare una nuova vita alle storie che ti hanno tenuto compagnia e donarle alla Biblioteca dell’Hospice di Solofra”.

Con questo significativo e accorato appello il Forum dei Giovani Solofra ha avviato nello scorso mese di febbraio una capillare campagna di sensibilizzazione per la raccolta di libri, volumi e pubblicazioni da destinare all’ampliamento del patrimonio della Biblioteca del Pain Control Center Hospice di Solofra, il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, i cui servizi sono gestiti dalla Casa di Cura Sant’Anna e dall’azienda Evoter.

Così i ragazzi che compongono il Forum hanno recentemente consegnato all’Hospice centinaia di libri di vario genere letterario, a dimostrazione del pieno successo dell’iniziativa che ha coinvolto la comunità solofrana. All’incontro con gli operatori della struttura sanitaria hanno partecipato il dinamico coordinatore del Forum Manuel Manzo, con gli attivissimi membri dell’organismo giovanile Valentina Visone, Giovanni Magonza, Andrea Esposito, Francesco Guarino, Michele De Piano, Michele Troisi, Caterina Pisano, Rossella Brescia, Marco Liotti, Michele D’Urso e Alessandro Rizzo.

All’iniziativa ha partecipato anche l’assistente spirituale dell’Hospice di Solofra don Bartolomeo De Filippis, il quale ha accompagnato nelle stanze dei degenti i frati che da alcune settimane portano in molti luoghi una venerata reliquia di San Francesco d’Assisi, ossia un pezzo del cordone della sua tunica.

La Biblioteca è intitolata alla memoria di Cicely Saunders, che in vita è stata un medico, un’infermiera e una filosofa inglese, la quale ha reso possibile la nascita e la diffusione in tutto il mondo degli Hospice, affermando l’importanza delle cure palliative nella medicina moderna. La Biblioteca, allestita in un confortevole ambiente interno, è un luogo culturale e di evasione, inoltre è parte integrante di un percorso di supporto psicologico ed emotivo che contribuisce in maniera rilevante a migliorare gli standard di qualità della degenza. Pertanto, in tale contesto, lo splendido gesto compiuto dal Forum dei Giovani Solofra ha un valore etico e morale di straordinaria importanza.

Il patrimonio librario dell’Hospice di Solofra è ora di circa millecinquecento volumi, suddivisi in varie categorie letterarie, che sono a disposizione di degenti in cura, familiari, caregiver e volontari, poi ne possono usufruire l’intera utenza e gli stessi operatori del centro residenziale per le cure palliative e la medicina del dolore.