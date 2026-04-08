50 piccoli paesi campani coinvolti nell’iniziativa turistica firmata My Fair Italy

Un patrimonio diffuso di comunità, paesaggi e tradizioni diventa esperienza di viaggio attraverso Destinazione Borghi nella Campania Divina, iniziativa ideata e sviluppata da My Fair s.r.l. benefit e proposta attraverso il proprio tour operator My Fair Italy. Un patrimonio diffuso di comunità, paesaggi e tradizioni diventa esperienza di viaggio attraverso Destinazione Borghi nella Campania Divina, iniziativa ideata e sviluppata da My Fair s.r.l. benefit e proposta attraverso il proprio tour operator My Fair Italy.

L’iniziativa coinvolge 50 piccoli Comuni e si articola in 10 itinerari esperienziali costruiti tra centri storici, paesaggi rurali, artigianato e produzioni locali con un focus sulle aree interne della Campania, interpretati in un’offerta turistico-culturale contemporanea, capace di tenere insieme identità, qualità dell’esperienza e posizionamento sul mercato.

“Come supporto alle comunità e come tour operator, abbiamo lavorato negli anni insieme ai territori credendo nell’idea che i piccoli paesi e i loro borghi potessero rappresentare una destinazione, non solo un luogo da attraversare – dichiara Mafalda Inglese, amministratore di My Fair – Il progetto interpreta i borghi come destinazioni contemporanee, organizzando contenuti, qualità dell’accoglienza e costruzione di prodotto in un sistema coerente e rispettoso“.

Gli itinerari, disegnati e distribuiti da My Fair Italy, si sviluppano come esperienze immersive tra centri storici, dimore storiche, paesaggi rurali e laboratori artigianali, articolate in collezioni tematiche che attraversano Cilento, Sannio, Irpinia e Golfo di Policastro.

A supporto della promozione è stata sviluppata una piattaforma web dedicata che consente di esplorare e selezionare itinerari ed esperienze in modo immediato.

Nel progetto si inserisce anche Janèra, linea di cosmetica naturale ispirata ai rituali della terra e alle sapienze delle donne del Sud, espressione contemporanea e raffinata dell’identità dei territori.

Il progetto, scelto e co-finanziato dalla Regione Campania (Mis. FUNT D.G.R. 429/2024), unisce visione culturale e costruzione di prodotto turistico, posizionando i borghi campani come esperienze autentiche per un pubblico attento e internazionale.