Coldiretti riunisce i vertici delle strutture per invitarli a stipulare l’intesa

Ridurre i tempi di attesa per l’erogazione dei fondi europei e migliorare il dialogo tra agricoltori, Centri di Assistenza Agricola (CAA) e istituzioni incrementando l’utilizzo della digitalizzazione. Questo lo scopo dell’iniziativa di Coldiretti Campania che ha riunito i vertici di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell’assessorato all’agricoltura della Regione Campania per agevolare l’istituzione dello sportello regionale dell’agenzia di pagamento. Ridurre i tempi di attesa per l’erogazione dei fondi europei e migliorare il dialogo tra agricoltori, Centri di Assistenza Agricola (CAA) e istituzioni incrementando l’utilizzo della digitalizzazione. Questo lo scopo dell’iniziativa di Coldiretti Campania che ha riunito i vertici di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell’assessorato all’agricoltura della Regione Campania per agevolare l’istituzione dello sportello regionale dell’agenzia di pagamento.

All’iniziativa, presentata in un incontro all’Hotel Terminus di Napoli, erano presenti i vertici dell’Agenzia di Pagamento con in testa il direttore Fabio Vitale e dell’Assessorato all’agricoltura della Regione Campania con l’assessore Maria Carmela Serluca e il direttore generale Luigi Riccio. Per il Caa Coldiretti presente il presidente nazionale Nicola Di Noia e il responsabile regionale Alfonso Carbonelli.

“In una regione dove l’agricoltura continua a rappresentare un segmento decisivo dell’economia, poter contare su un presidio fisico capace di orientare, chiarire e accompagnare gli utenti può fare la differenza. Soprattutto quando in gioco ci sono misure nazionali e comunitarie, l’avanzamento delle pratiche e lo snellimento dei tempi di pagamento” spiega il direttore di Coldiretti Salvatore Loffreda.

“La Coldiretti ha la sensibilità e la competenza per osservare in maniera neutra quelli che sono i processi e dare gli indirizzi che consentono anche alle istituzioni di contrarre un matrimonio dove gli invitati sono gli agricoltori e i celebranti sono le sensibilità politiche e istituzionali che sono al loro servizio” aggiunge il direttore di Agea Fabio Vitale.

Lo sportello punta a snellire il rapporto con le imprese e nasce per essere un presidio tecnico e informativo per accelerare le pratiche e sbloccare le erogazioni. Sarà gestito da personale della Regione Campania, formato direttamente da Agea, lavorerà in raccordo con le strutture tecniche nazionali. Si tratta di uno Sportello di servizio al pubblico che mira a rendere più lineare il rapporto tra istituzioni e imprese agricole, soprattutto in una fase in cui il settore si misura con pratiche complesse, controlli più stringenti e tempi amministrativi che, negli ultimi anni, hanno spesso generato tensioni.

“Lo sportello Agea rappresenta una semplificazione dell’attività amministrativa. Con questo protocollo che andremo a firmare con la Regione Campania offriremo la possibilità di gestire in autonomia il dato regionale e allo stesso tempo anche di poter creare gli algoritmi riguardo lo sviluppo rurale in maniera altrettanto autonoma. Questo consente di abbassare il livello degli errori e pagare più velocemente gli agricoltori e semplificare l’attività amministrativa” prosegue il direttore dell’Agea Vitale.

L’obiettivo è offrire assistenza su misure PAC 2023-2027, procedure amministrative e stato di avanzamento dei pagamenti in agricoltura. Gli utenti potranno segnalare anomalie e ricevere supporto per risolvere le criticità che bloccano l’erogazione dei fondi ed avere informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche e sulle procedure amministrative.