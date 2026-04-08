40.000 pass DiscoverEU gratis per i giovani

Domande entro il 22 aprile: viaggi in treno fino a 30 giorni tra luglio 2026 e settembre 2027

La Commissione europea apre oggi le candidature per un nuovo round di DiscoverEU, offrendo a migliaia di giovani diciottenni l’opportunità di esplorare l’Europa in treno, gratuitamente. L’invito è aperto dalle ore 12:00 CET (ora dell’Europa centrale) di oggi e si chiuderà il 22 aprile 2026 alle 12:00 CET, in vista dell’avvio della Settimana europea della gioventù 2026.

Sono complessivamente disponibili 40 000 pass di viaggio. I vincitori potranno viaggiare fino a un massimo di 30 giorni, tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, compilando un quiz composto da cinque domande sull’Unione europea e un’altra sul Portale europeo per i giovani. Le tessere di viaggio saranno assegnate in base a una graduatoria, fino all’esaurimento dei biglietti disponibili.

L’invito è aperto ai candidati provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e dai paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. I partecipanti selezionati potranno pianificare liberamente i propri itinerari o lasciarsi ispirare dai percorsi suggeriti, come l’itinerario culturale DiscoverEU, che combina diverse destinazioni all’insegna di architettura, musica, arti visive, teatro, moda e design.

Il programma prevede inoltre un sostegno specifico per i giovani con disabilità, condizioni di salute particolari o provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati. Questo può includere la possibilità di viaggiare con accompagnatori o l’accesso a finanziamenti aggiuntivi attraverso l’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione.

Pur promuovendo viaggi sostenibili in treno, DiscoverEU contempla anche misure specifiche per i giovani provenienti da isole, regioni ultraperiferiche, paesi e territori d’oltremare e aree remote.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa online.