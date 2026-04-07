Presentazione del libro di Nicola Forte tra storia, aneddoti e “fattarielli” borbonici

Giovedì 9 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 9 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie. La storia, i fatti, i fattarielli”, di Nicola Forte.

L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Interverranno: Vincenzo D’Amico, editore, e Vincenzo Martongelli, giornalista e scrittore.

Sarà presente l’autore.

È legittimo “giocare” con la Storia? Sì, se è chiaro in partenza che si tratta di un gioco, e se non si ha la pretesa di atteggiarsi a storico. Nicola Forte, in “Viaggio nella memoria persa del Regno delle Due Sicilie”, non intende fare Storia con la maiuscola, né tantomeno accreditarsi come ricercatore professionista. Il suo intento ludico è chiaro sin dall’inizio: L’autore immagina sé stesso nelle vesti di “Capitan Nicola”, ufficiale di incrollabile fedeltà borbonica, testimone in prima persona delle vicende del Regno delle Due Sicilie.

Con occhio appassionato, un po’ ingenuo e nostalgico, “Capitan Nicola” racconta aneddoti, “fatti e fattarielli” del Regno dei Borbone, dal capostipite Carlo fino a Francesco II, magnificandone a dismisura i pregi, veri o presunti, e omettendone o giustificandone i difetti.