L'agenzia Carbot Publisher lancia il suo nuovo prodotto editoriale

Un’evoluzione naturale, strategica e ambiziosa. In occasione dei venticinque anni di Carbot Communication, prende forma con maggiore forza e identità il progetto editoriale Carbot Publisher, realtà nata per sviluppare un publishing di qualità, distintivo e culturalmente solido.

Dopo il successo della prima testata Femme Fashion Food, Carbot Publisher annuncia la nascita di Communication Food, nuovo prodotto editoriale dedicato al racconto autorevole e selettivo del settore enogastronomico. Un passo che consolida il percorso intrapreso dall’agenzia guidata dalla giornalista e professionista della comunicazione Carla Botta verso un sistema editoriale strutturato, capace di coniugare contenuto, identità e visione strategica.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 28 maggio a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Poli, affacciato sulla Fontana di Trevi, durante “Carbot Silver Edition”, evento celebrativo ideato per festeggiare un quarto di secolo di attività trasformando l’anniversario in una nuova partenza.

Carbot Publisher nasce con l’obiettivo di creare piattaforme editoriali verticali, capaci di raccontare eccellenze, imprenditoria, territori e visioni contemporanee attraverso uno storytelling autorevole e riconoscibile. L’esordio con Femme Fashion Food, testata che unisce fashion e food valorizzando talento e imprenditoria al femminile, ha confermato l’esistenza di uno spazio editoriale attento alla qualità del racconto e alla selezione dei contenuti.

“Carbot Publisher rappresenta per noi una naturale estensione del nostro lavoro nella comunicazione – afferma Carla Botta –. Dopo venticinque anni di esperienza al fianco di brand, aziende e istituzioni, abbiamo sentito l’esigenza di creare piattaforme editoriali capaci di generare contenuti di valore e di costruire un dialogo autorevole con il lettore. Il successo di Femme Fashion Food ci ha dimostrato che esiste un pubblico attento, interessato a un racconto selettivo e culturalmente solido. Con Communication Food rafforziamo questa visione e strutturiamo ulteriormente il nostro polo editoriale”.

Il primo numero di Femme Fashion Food, già online, ha acceso i riflettori su personalità di spicco e storie imprenditoriali al femminile. Il secondo numero, in uscita il 22 aprile, proporrà nuove interviste esclusive e approfondimenti che consolidano l’identità della testata.

Con “Carbot Silver Edition”, Carbot Communication celebra i suoi venticinque anni trasformando l’esperienza maturata in un nuovo asset strategico: Carbot Publisher si afferma così come polo editoriale indipendente, orientato alla qualità, alla costruzione di brand editoriali forti e a una visione sempre più internazionale.