Il 9 e 10 aprile concerti e incontri con artisti internazionali, dal repertorio barocco al grande classicismo

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” si conferma polo d’eccellenza culturale con una ricca programmazione prevista per i prossimi 9 e 10 aprile 2026. Un doppio appuntamento che vedrà protagonisti la chitarra classica, con nomi di rilievo internazionale, e il genio barocco di Claudio Monteverdi.

Giovedì 9 Aprile: Incontri di Chitarra con Antonio Rugolo

Le attività prendono il via giovedì 9 aprile alle ore 14.00 presso l’Auditorium “Mario Cesa”. Nell’ambito della rassegna “Le Corde – Incontri di chitarra”, curata dal Dipartimento archi e corde, il Maestro Antonio Rugolo terrà un’attesa conferenza dedicata all’approfondimento dello strumento. Un momento di confronto prezioso per studenti e appassionati, volto a esplorare la tecnica e la letteratura chitarristica.

Venerdì 10 Aprile: Un doppio appuntamento imperdibile

La giornata di venerdì 10 aprile si aprirà nel segno della musica antica e si chiuderà con il grande concertismo internazionale.

Ore 18.00 | Auditorium “Vincenzo Vitale” Per la rassegna “Corde in dialogo”, andrà in scena “Monteverdi Greatest Hits”. Un progetto ambizioso curato dai docenti del Conservatorio che vedrà una fitta compagine di interpreti (soprani, contralti, tenori, bassi, arpe, violini, viole e clavicembali) impegnata nell’esecuzione dei brani più celebri del compositore cremonese, dalla Toccata de “L’Orfeo” al celebre Pur ti miro da “L’incoronazione di Poppea”.

Ore 19.30 | Auditorium “Mario Cesa” La serata proseguirà con la quinta edizione di “Chitarre al Cimarosa”, sotto il coordinamento artistico del M° Lucio Matarazzo. L’apertura sarà affidata a Giovanni Autorino, cui seguirà l’evento clou: il concerto del duo SoloDuo, composto da Matteo Mela e Lorenzo Micheli. Il programma, di altissimo profilo tecnico ed espressivo, spazierà dalle atmosfere di Respighi e Piazzolla fino alle vette del classicismo di Beethoven e Brahms.

TUTTI GLI EVENTI DEL CONSERVATORIO SONO AD INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.