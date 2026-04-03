Il Consorzio esulta: boom nel primo trimestre e Pasqua da protagonista a tavola

Pasqua serena per il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop: la produzione è aumentata nei primi tre mesi del 2026 del 10%, rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Un risultato importante per la filiera di un prodotto simbolo sempre più richiesto e apprezzato.

”È un dato molto positivo, che conferma la qualità e la popolarità del nostro Provolone del Monaco Dop ed al tempo stesso sottolinea l’impegno crescente di allevatori e casari impegnati ad accontentare un numero sempre maggiore di appassionati” commentano il presidente del Consorzio di Tutela Giosuè De Simone e il direttore scientifico Vincenzo Peretti.

”La Pasqua è un periodo importante per noi. Sicuramente il nostro Provolone sarà protagonista nei taglieri e come ingrediente di lusso di tortani e casatielli” proseguono.

Il Provolone del Monaco Dop è infatti un prodotto versatile e apprezzato, che si presta a molteplici utilizzi in cucina. E il Consorzio di Tutela sta lavorando per promuoverne ulteriormente la conoscenza e la diffusione.

”La Pasqua è alle porte e il nostro Provolone del Monaco Dop è pronto a portare un tocco di tradizione e sapore sulle tavole degli italiani. Siamo inoltre orgogliosi di annunciare che a fine maggio celebreremo i venti anni del Consorzio di Tutela, un traguardo importante che testimonia la nostra dedizione e passione per questo prodotto eccezionale. Auguriamo a tutti una Pasqua felice e gustosa, con la certezza che il secondo trimestre dell’anno offrirà altrettante soddisfazioni” concludono.